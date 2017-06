“Telefónica está para ayudar, para invertir, y no para otras cosas”

Pregunta. ¿No le han pedido los accionistas que deje de estar en Twitter, que eso es mucho riesgo?

Respuesta. No. Aprendo en Twitter lo que no está en los escritos. Primero porque me fuerza. Por la mañana, me gusta madrugar, me leo entre 15 y 20 cuentas de Tecnología. Normalmente son post cortos y aprendo mucho. Después intento retransmitir, sin opinión propia, cosas que me han parecido interesantes. En cuanto a los riesgos, es cierto que de vez en cuando entra algún trol, que te insulta. Pero eso es parte de las reglas del juego. El que te insulta gravemente, pues ya se le pasará, ¿sabes?, no le contestas porque es darle gasolina.

P. ¿Por qué la apuesta de Telefónica por los e-sports? ¿Es una decisión estratégica? ¿Es probar a ver qué va a dar este fenómeno?

R. No, no. Forma parte de lo que hablábamos antes sobre la disrupción, de lo que se ve, de lo que no se ve, y también tiene mucho que ver con los perfiles o con los segmentos de población y su comportamiento. Es muy difícil conceptualizar los e-sports si no lo ves, es decir, la cantidad de miles de personas que asisten ya en directo a un evento de e-sports. No hablo ya de los chavales que estén jugando al mismo tiempo, sino de que los mejores de esos chavales se organizan y organizan competiciones dentro de las diferentes plataformas que ya existen. No es una moda, no es algo de carácter pasajero, sino que es algo de lo que hay que estar muy pendiente.

P. Alguna pregunta del ámbito muy personal. Lleva en Telefónica 18 años en puestos de diversa responsabilidad, pero ahora es una estrella mediática.

R. Mediática no, porque no va conmigo.

P. Los periodistas le buscan. Es una persona muy discreta pero pertenece a un grupo de empresarios a los que, por lo menos la gente presta atención, pregunta por ellos, los cuestiona. ¿Cómo lo vive?

R. Eso es relativamente sencillo. Yo voy a lo que me toca ir, a lo que creo que es bueno para Telefónica. Si creo que para Telefónica es bueno estar en el evento de desarrolladores de Facebook voy, si creo que para Telefónica es bueno ir al Círculo de Economía y dar una charla sobre lo que vemos, voy. Pero no voy a nada más. Yo valoro mucho mi vida familiar. Si quieres notoriedad ahí la tienes, esta es una buena plataforma para la notoriedad. Yo sigo saliendo con mis amigos del Colegio Mayor, no voy a muchas cenas fuera de lo estrictamente necesario.

P. No tiene contacto, digamos así social, con otros grandes empresarios, otras figuras…

R. Sí que les conozco, me invitan a comer o les invito a comer. Bien. Pero yo sigo veraneando en el mismo sitio, sigo con mis mismos amigos.

P. Ahora puede dedicar poco tiempo a la familia…

R. Sí, pero peor era cuando estaba en América Latina. Me iba los domingos por la noche y volvía los viernes. Pero siempre trataba de volver los fines de semana. Yo valoro mucho estar en mi casa y con mi familia durante los fines de semana.