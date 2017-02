El Gobierno propone ahora retrasar la reforma de la estiba por la falta de apoyos

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, este miércoles en el Congreso. Zipi EFE | EFE

El Gobierno está dispuesto a retrasar la reforma de la estiba. Hace solo 24 horas todo estaba abocado a que el decreto ley fuese este viernes al Consejo de Ministros y los puertos españoles se paralizaran el próximo lunes por el primer día de huelga. Ahora, el Ministerio de Fomento está dispuesto a atrasar la tramitación de la reforma, según ha asegurado en un comunicado. Eso sí, siempre que los sindicatos desconvoquen la huelga y abran, por enésima vez, la negociación con la patronal. El cambio de rumbo estado provocado por la falta de apoyos parlamentarios del Partido Popular, que se ve solo en un escenario en el que el Congreso tumbaría el decreto en su tramitación posterior. El detonante ha sido la petición de aplazamiento de Ciudadanos y la confirmación de que no lo apoyarán, al igual que el PSOE. Unidos Podemos también había rechazado los cambios inmediatos.

En la noche de este martes, los representantes de la Coordinadora estatal de trabajadores del mar (CETM) se reunieron con Ciudadanos. En el encuentro, según ha relatado Albert Rivera, el sindicato aseguró que desconvocaría la huelga convocada para el 20, 22 y 24 de febrero si se abría un periodo de negociación. Antolín Goya, secretario general de CETM, ha confirmado a este periódico este miércoles que la condición para desconvocar los paros es que se abra un nuevo periodo de negociación, aunque todavía no ha habido confirmación de la anulación de las protestas.

"Es una buena noticia que se quieran sentar a la mesa. Por eso pido al Gobierno que, si quiere que el real decreto ley salga adelante, no lo lleven este viernes al Consejo de Ministros y que den esta semana la oportunidad a sindicatos y patronal de reunirse y encontrar una solución pactada", ha dicho Rivera este miércoles en el Congreso.

Así, el Gobierno se ha visto solo, sin los apoyos parlamentarios que requiere la tramitación de un decreto ley cuando la reforma se lleve al Congreso, donde no tiene mayoría. Ciudadanos y PSOE reclaman que haya un acuerdo entre los agentes sociales. En las condiciones actuales, con un decreto ley que no está avalado por los sindicatos del sector, han dicho que no están dispuestos a convalidar el cambio. "Si quieren, tienen toda la posibilidad del mundo de sentarse hoy a negociar hasta el fin de semana, desconvocar la huelga e introducir en la negociación colectiva esas reclamaciones", ha afirmado esta mañana, antes de confirmar que era posible retrasar el decreto, el ministro Íñigo de la Serna.

De esta forma, si se desconvoca la huelga, el decreto ley quedará en suspenso, al menos por el momento. Ahora hay que esperar la respuesta de los agentes sociales. Si se sientan a negociar, la reforma se retrasará una semana, hasta el 24 de febrero, según ha asegurado Fomento en un comunicado. Asimismo, el Ministerio de Empleo ha reiterado la oferta de mediar en la negociación.

Por último, el Ministerio considera vital que la negociación se lleve a cabo en un clima de normalidad y no con jornadas de paro que puedan entorpecer la negociación. Con esto, según Fomento, se evitaría además un grave perjuicio para los puertos y la economía española.