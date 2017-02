Primer asalto judicial por la propiedad de los toros de Kukuxumusu

Primer asalto judicial por los derechos de uso de los dibujos de Kukuxumusu. Si en la película de 1989 La guerra de los Rose, Oliver y Barbara Rose, interpretados por Michael Douglas y Kathleen Turner, libraban una encarnizada lucha judicial por la propiedad de la casa familiar tras su divorcio, los juzgados de Pamplona viven ahora su particular "guerra de las pulgas". Este es el insecto que da nombre a Kukuxumusu. Esta empresa navarra que ha hecho de la difusión internacional de los Sanfermines con sus dibujos de simpáticos toros vivía hoy en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona la primera de las disputas judiciales tras la salida de la empresa hace un año de Mikel Urmeneta, fundador y principal dibujante de la marca, tras un año de enfrentamientos con el empresario Ricardo Bermejo, que se hizo en 2014 con el control del accionariado para insuflar capital a la marca en crisis.

La sentencia podría abrir un precedente jurídico sobre la propiedad intelectual

La vista oral dirimía la demanda presentada por Bermejo contra Urmeneta y otros cuatro dibujantes que abandonaron con él la marca por la comercialización de dibujos que considera que son copias de creaciones propiedad de Kukuxumusu. Productos con los que se estrenaba Katuki Saguyaki, la nueva marca de Urmeneta, y que fueron requisados por orden judicial la víspera del arranque de los Sanfermines, el 5 de julio pasado, poco después de que se abriera la tienda de Katuki, a unos 200 metros de la central de Kukuxumusu, en la emblemática calle de la Estafeta de Pamplona. La Audiencia de Navarra confirmó el 20 de enero las medidas cautelares de julio de 2016 y Katuki Saguyaki sigue sin poder usar los dibujos.

Formalmente, Bermejo reclama ahora una compensación por la venta de las camisetas de la marca de Urmeneta, aunque fueron pocas las vendidas debido a la orden judicial ante su demanda. Sin embargo, la sentencia podría abrir un precedente jurídico sobre la propiedad intelectual.

La juez Esther Fernández deberá dirimir si la aparición del toro azul con cuernos amarillos que Urmeneta bautizó como Testis en sus nuevos diseños supone una copia literal de los diseños que quedaron en propiedad de Bermejo, que mantiene la titularidad de 15.000 dibujos acumulados en el patrimonio de Kukuxumusu desde su nacimiento, en 1989. La causa quedaba hoy pendiente de los informes de conclusiones de los abogados, que se entregarán por escrito la próxima semana, tras la vista oral en la que han declarado el propietario actual Ricardo Bermejo y la perito designada por sus abogados, la profesora de Arte de la Universidad de Barcelona Pilar Bonet. Bermejo, que había solicitado la declaración de Urmeneta y los otros cuatro demandados, cambió de opinión 10 días antes de la vista y retiró esa petición.

¿Copias o adaptaciones?

"No se cuestiona el estilo de los dibujantes, sino la copia de dibujos", señalaba Ricardo Bermejo, a preguntas del abogado de los demandados, Miguel Úriz. Reconocía que los personajes "no son objeto de la demanda ni de la cesión" realizada por Urmeneta y los dibujantes. El abogado del los demandados recordaba que el toro Testis es anterior a la creación de Kukuxumusu y Bermejo remachaba que durante el año y medio que convivieron en la empresa "Urmeneta lo usaba con el consentimiento de la empresa para sus labores de relaciones públicas".

Por su parte, la perito citada por Bermejo, Pilar Bonet, señalaba que en su opinión al menos 4 de los diseños de Katuki Saguyaki son copias de dibujos de Kukuxumusu y otros 6 adaptaciones con algunas aportaciones. Para aclarar si es un estilo o un dibujo concreto lo que es objeto de la demanda le preguntaba el letrado de Bermejo, José Massaguer, si se puede entender que, durante la etapa cubista de Picasso "los Tres Músicos derivan de las Señoritas de Avignon". La respuesta de Bonet es "no", a lo que el abogado Úriz cuestionaba si "Tintín en el Tíbet es una transformación de Tintín en el país de los soviets", la primera aventura del reportero creado por Hergé. "No es copia ni adaptación, son creaciones diferentes de un autor que no edita con otro nombre", señalaba Bonet cerrando la vista oral.

La batalla no ha terminado. Habrá más, ya que Mikel Urmeneta apunta a una demanda contra Bermejo por transformar los dibujos hechos por los artistas que abandonaron Kukuxumusu hace un año.