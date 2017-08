Montoro: “Con toda seguridad, no va a haber referéndum porque no hay presupuesto”

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha explicado este jueves en una comparecencia en el Congreso las nuevas medidas de control que el Gobierno puso en marcha el pasado 21 de julio para evitar que el dinero que recibe Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se dedique al referéndum independentista. Estas medidas pasan por una comunicación semanal a la que está obligada la Generalitat en la que debe remitir al Ejecutivo un certificado garantizando que no ha iniciado un expediente de gasto para la realización del referéndum unilateral. El sentido de estas medidas, ha explicado el ministro, es que "ni un euro del presupuesto de la Generalitat vaya destinado ni a financiar partidas que ya han sido declaradas inconstitucionales". "Con toda seguridad, no va a haber referéndum porque no hay presupuesto", ha insistido Montoro.

El titular de Hacienda afirma que "las políticas secesionistas" están amenazando la recuperación económica y la creación de empleo en Cataluña y el resto de España. "Se han encendido varias luces rojas en materia económica", ha alertado. Según el ministro, las agencias de calificación están advirtiendo de ese riesgo, y ello se evidencia en que, a pesar de que Cataluña es la comunidad autónoma que más aporta al PIB nacional y que más crece, tiene la peor calificación de las agencias y la prima de riesgo más elevada. "Solo se explica por la situación política interna", ha remarcado Montoro. "La independencia está poniendo en riesgo la salida de la crisis y ante eso el Gobierno del Estado no puede estar de brazos cruzados", ha incidido.

El ministro ha confirmado en sede parlamentaria que, hasta la fecha, la Generalitat ha cumplido escrupulosamente con las nuevas medidas informando semanalmente. "El Gobierno de la Generalitat están certificando cada semana que no se ha hecho desembolso presupuestario alguno para llevar a cabo el referéndum". Montoro ha puesto en duda por tanto que la consulta del 1 de octubre vaya a celebrase. "Los mismos que están diciendo que van a votar cada semana dicen que no han gastado nada para ello... No deja de ser interesante que una institución promueva un hecho sin presupuesto", a lo que ha añadido el titular de Hacienda: "Es imposible hacer cualquier tipo de consulta sin un presupuesto asignado".

Las medidas de control sobre el dinero que recibe Cataluña del FLA empezaron a adoptarse en 2015, ha explicado el ministro, pero este pasado julio se han reforzado —con esa exigencia de comunicación semanal— toda vez que "se ha agravado el riesgo para la economía por las declaraciones en los últimos meses" en Cataluña, en referencia al proceso independentista unilateral.

El Gobierno está satisfecho con el cumplimiento de la Generalitat pero el ministro de Hacienda ha dejado claro que, si en algún momento el Gobierno catalán trata de desviar alguna de esas partidas al referéndum, el Ejecutivo actuará. "El Gobierno tendría que aplicar las medidas coercitivas de la ley presupuestaria y de estabilidad financiera". Montoro ha recordado que esa ley fue votada además por CiU en el año 2012.

Fondos controlados

"Todas las administraciones que acuden a los mecanismos de la ley de estabilidad presupuestaria deben cumplir una serie de objetivos", ha justificado el ministro. Montoro ha recordado que los fondos del FLA son parte de esa ley de estabilidad presupuestaria y que los fondos se otorgan para "garantizar la prestación de servicios públicos". Cataluña, ha insistido, "es una de las comunidades que más ha aprovechado" las medidas de consolidación fiscal y es, ha insistido, la que más dinero ha recibido del FLA.

Montoro ha repasado cada una de las cifras de esos préstamos concedidos a Cataluña. En total, ha señalado, la comunidad "ha recibido de los diferentes instrumentos" incluidos en esa ley un total de 69.278,23 millones de euros. De esta cifra más de 23.000 millones han ido a pagar facturas de proveedores. Es la comunidad que más ha recibido globalmente y en pago a proveedores. Esos fondos, ha abundado, han servido para pagar 1.600.000 de facturas de proveedores. Y el acceso al FLA y sus préstamos con intereses especiales, le han permitido ahorrar ya 9.979,8 millones. Y a lo largo de toda la vida de los préstamos, según Montoro, serán 19.148,7 millones de euros.

El ministro ha acudido este jueves a la Cámara Baja tras reclamar sus explicaciones en la Diputación Permanente de la semana pasada todos los grupos parlamentarios.