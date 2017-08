Los sindicatos suspenden la huelga de Aena a la espera de la respuesta del Gobierno

La amenaza de huelga durante 25 días en los aeropuertos de Aena se aplaza de momento. Los sindicatos han acordado esta mañana suspender la movilización, cuyo inicio estaba previsto para el 15 de septiembre, ante la actitud comprensiva con sus reivindicaciones que percibieron ayer en la reunión que mantuvieron con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar. Esto supone que en los dos primeros días previstos de movilizaciones, 15 y 17 de septiembre, no las habrá.

Con esta decisión, los representantes de los trabajadores, de CC OO, UGT y USO, aceptan la petición del número dos de Fomento que les pidió tiempo para trasladar sus peticiones (más plantilla y recuperación del poder adquisitivo) al Ministerio de Hacienda, departamento que tiene que dar el visto bueno a las reivindicaciones.

La siguiente reunión prevista de sindicatos, los responsables del grupo Aena (Aena y Enaire) se celebrará el próximo jueves. Antes, centrales y empresas negociarán sobre los problemas organizativos que señalan los trabajadores, que están relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar.

"Después de la reunión, la valoración que hemos hecho es favorable y hemos aceptado darles más tiempo", apunta Paco Casado, de CC OO. "El secretario de Estado se ha comprometido y se ha puesto al frente de nuestras reivindicaciones. Es razonable que esperemos", añade Raúl Gómez, de UGT. También desde USO, tercera central convocante, se ve como "aceptable" la petición del Ministerio, apunta Marta López.

Este paso supone que ya no hay tiempo para que se convoquen los dos primeros días de paro previstos, los de los días 15 y 17 de septiembre. Los sindicatos comenzaron los trámites previstos para la convocatoria el pasado 17 de agosto. Comunicar a la comisión mixta entre empresas y trabajadores que contempla su convenio colectivo su decisión de llamar a la huelga durante 25 jornadas a la plantilla de Aena y Enaire desde el próximo 15 de septiembre.

No obstante, todavía no han entregado la notificación a la Dirección General de Empleo. Este paso debe darse al menos 10 días antes del paro. Y, al menos, no se dará hasta el 7 de septiembre, fecha de la próxima reunión con Gómez-Pomar. Es decir, no hay plazo para que haya huelga los días 15 y 17 de septiembre, primeras dos fechas previstas en el calendario de movilizaciones.