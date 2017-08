El Corte Inglés eleva las ventas al nivel máximo en cinco años y gana 162 millones

El Corte Inglés ha celebrado este domingo su junta de accionistas en la que el presidente, Dimas Gimeno, ha repasado el balance del ejercicio, que terminó el 28 de febrero. La compañía considera que ha sido “un buen año”, con la mejor cifra de negocio en cinco años y mayor beneficio neto en tres años. El mensaje que lanzan fuentes oficiales del grupo es de optimismo sin matices. “Somos el gran almacén con más ventas de Europa y los cuartos a nivel mundial. Ganamos cuota de mercado. Y en 2017 tendremos unos resultados todavía mejores y seguiremos mejorando las ventas y el resultado operativo”, señala un portavoz. “Son unas cuentas sanas y hemos sentado las bases para que El Corte Inglés vuelva a vivir una etapa dorada”, asegura.

La verdadera época dorada la vivió El Corte Inglés en 2007, cuando España estaba instalada en una fuerte expansión económica y un mercado inmobiliario desbocado. Fue el año récord de la compañía, con ventas que rozaban los 18.000 millones de euros y cerca de 700 millones de beneficios en un año. La brecha con la era precrisis sigue ahí. Pero la empresa, considerada uno de los termómetros de la marcha económica de España, parece que ha dejado atrás los años más aciagos. En su peor ejercicio, el de 2013, la cifra de negocio bajó hasta 14.221 millones, después de encadenar tres años de fortísimas caídas.

“Nos vamos recuperando paulatinamente. Con la crisis, los artículos vinculados al negocio inmobiliario sufrieron mucho. Y hubo una fuerte guerra de precios en España. Ahora se ha equilibrado. Nosotros tratamos de ofrecer precios que nos permitan competir, pero sin renunciar a la calidad. Porque eso habría supuesto renunciar a nuestra seña de identidad”, dice la firma.

La deuda financiera neta (entre bancaria, pagarés y otros instrumentos) creció ligeramente, desde 3.825 millones en 2015 a 3.877 millones en 2016. Los gastos financieros bajaron en 61 millones. Y las inversiones fueron de 368 millones, 13 millones más que en 2015, principalmente para renovar tiendas y para la transformación digital.

El ebitda, beneficio operativo de la empresa, se situó en 980,93 millones de euros. Supone una subida del 7,49%.

1.341 salidas voluntarias y 1.200 contratos

La cifra de beneficios de la empresa se vio afectada este año por el gasto extraordinario de un plan de bajas incentivadas que lanzó en febrero para mayores de 58 años. Finalmente, se han acogido 1.341 personas y el coste fue de 178,4 millones de euros, que se han provisionado en las cuentas. La compañía asegura que el objetivo era rejuvenecer la plantilla, no mermarla, y que después de esas salidas ha contratado a 1.200 personas más.

El grupo tenía el pasado ejercicio 91.690 trabajadores, es decir, 241 menos que en el de 2015. Si se tienen en cuenta los empleados medios y a tiempo completo todo el año, eran 80.640 empleados, 290 menos.

Al conjunto de trabajadores directos habría que añadir otros 20.000 que realizan su jornada dentro de los centros de El Corte Inglés pero pertenecen a firmas externas, desde perfumes a marcas de ropa deportiva, que tienen empleados propios en espacios de los grandes almacenes.

Hipercor, la excepción

En el ejercicio de 2016 todas las líneas de negocio del grupo mejoran sus ventas menos Hipercor. Los hipermercados no lograron quitarse la crisis de encima y el año pasado redujeron otro 5,7% sus ventas, hasta 1.322 millones de euros. Solo ganaron un millón de euros. La compañía ha decidido que deje de ser una filial independiente y será absorbida por El Corte Inglés. Dicen que van a “aprovechar las sinergias” y evitar duplicidades, por ejemplo, con departamentos como el de electrónica repetidos en un mismo centro que tenga Hipercor y El Corte Inglés. Pero aseguran que no afectará al número de tiendas. Insisten en que en el grupo “no hay ningún centro que tenga ebitda [resultado operativo] negativo, por lo que no hay ningún cierre sobre la mesa”.

En cuanto a la joya de la corona, los grandes almacenes El Corte Inglés, tuvieron ventas de 9.716 millones (2,8% más) y un beneficio de 184,5 millones de euros (8,5% más). Aportan 6 de cada diez euros de la cifra total de negocio de la empresa y la mitad de las ganancias netas consolidadas.

El segundo mayor nicho de negocio de la compañía son las agencias de viajes. La facturación fue de 2.396 millones. Es un 1,6% menos, según la compañía, por culpa de los tipos de cambio, ya que tiene presencia internacional, especialmente en América Latina. Su beneficio se redujo el 18,2% hasta 31,16 millones.

La división de Informática también crece en América Latina (con proyectos en México, Brasil y Colombia) y la cifra de negocio sube un 3%, hasta 736 millones. Pero el beneficio también baja un 14,8%, hasta 12,16 millones. Mientras, la filial de seguros, dispara sus ventas un 44,2%, hasta 272,7 millones, lo que le permite elevar las ganancias a 51,4 millones, un 8,2%.

La financiera gana más

Uno de los negocios que mejor evolución registra es el de la financiera. Más 11 millones de clientes tienen tarjeta de El Corte Inglés. Y más del 60% de las ventas en los grandes almacenes se realizan con ellas o mediante pagos a plazos. Financiera El Corte Inglés —que el grupo comparte con Banco Santander que compró el 51% de las acciones en 2013— aportó al grupo un resultado de 32,8 millones de euros, un 25,6% más.

Los supermercados de Supercor, el negocio por el que más han apostado en los últimos años registró ventas de 613 millones (1,9% más) y consigue unos beneficios de 4,7 millones, un fuerte ascenso, teniendo en cuenta que el año anterior rondaban los 260.000 euros. Esta filial experimentará una fuerte expansión en 2017, ya que el grupo ha cerrado un acuerdo con Repsol para surtir todas las tiendas de 3.500 gasolineras.

Las tiendas de ropa de Sfera experimentan una de las mayores subidas del negocio, con 247,6 millones de ventas, un 7,3% más. Esta cadena es junto a las agencias de viajes la otra apuesta de grupo para crecer en el mercado internacional, y tiene locales en 12 países (entre ellos, México, su mayor mercado fuera). Pero el coste de la expansión y el tipo de cambio también le han pasado factura. Su beneficio se desploma más del 53%, hasta 11,45 millones.

Entre los negocios más pequeños, el de Bricor, la cadena dedicada al bricolaje, mejora ventas el 1,7% (hasta 110,6 millones) y, aunque registra pérdidas, las reduce a 5,9 millones, un 34% menos que en el año 2015. La cifra de negocio de Óptica 2000 fue de casi 82 millones, estable, y sus ganancias de 7,15 millones, un 7% más.

El negocio online sigue siendo el gran misterio. La empresa dice que va viento en popa, que las ventas este año se elevaron el 40%. Y destacan el crecimiento del 20% de la venta de alimentación por Internet. ¿Cuánto es en euros? ¿Cuánto aporta a la cifra de negocio? No lo revelan y justifican que son cifras “confidenciales”.