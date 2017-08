Trucos para intentar conseguir billetes a 25 euros de la oferta de Renfe

Renfe lanza este viernes una nueva oferta de 25.000 billetes de tren a 25 euros. Y con ella, volverán a ser muchos los interesados que estén pegados a su ordenador desde los minutos previos a la medianoche del jueves al viernes (la promoción comienza a las 00.00). Esta es la quinta tanda de billetes que oferta Renfe y la experiencia en los casos anteriores dice que la web tiene problemas para soportar tanta demanda. Esto, junto al escaso tiempo en que se agotan las plazas (menos de una hora en las últimas), dificulta las probabilidades de éxito en la compra. Sin embargo, hay algunos trucos fáciles de seguir para aumentar las opciones.

Registrarse en la web. El primero de ellos, según explica Renfe, es estar registrado en la web de la compañía. De esta forma, los datos personales (nombre, apellidos y documento de identidad, entre otros) y bancarios se introducirán por defecto y se reducirá el tiempo de compra. En este sentido, es recomendable tener cargada la página principal de Renfe antes de medianoche para evitar el colapso de los primeros minutos y trabajar con varias pestañas del navegador a la vez.

Decidir previamente el trayecto que se quiere comprar. Otro de los consejos principales a seguir es tener decidido con anterioridad a dónde, cuándo, horario y cuántas personas van a viajar. Es decir, acelerar al máximo posible el proceso de compra, ya que hay una avalancha de consultas (1,93 millones de páginas visitadas en la última tanda) que pueden ralentizar y bloquear las peticiones de los clientes. A este respecto, además, es importante tener en cuenta el plazo de la promoción, que para este viernes son billetes entre el 4 de septiembre y el 30 de noviembre a cualquier destino de la red del AVE de los trenes de Larga Distancia.

Sacar solo billetes de ida. Sobre el proceso de compra, otro consejo importante es no sacar viajes de ida y vuelta. Es decir, seleccionar el viaje como solo ida y, una vez conseguido este, intentar la vuelta. La selección de ida y vuelta por defecto es uno de los errores que más se repiten. Desde Renfe aseguran que de esta forma la petición se hace más compleja y hay más opciones de que haya un error en la compra de los billetes promocionados por el 25 aniversario del AVE en España.

Error al cargar la página

Borrar el caché si da error la web. Uno de los mensajes que suelen aparecer y que invitan al desánimo del usuario es un mensaje de error al cargar la página. Sin embargo, no hay que desesperar y seguir los pasos siguientes: es recomendable no intentar entrar justo después y dejar pasar unos minutos. Además, antes de volver a hacerlo, Renfe aconseja borrar el caché del navegador (el historial de navegación), al menos el más reciente.

Refrescar la página de selección de trenes si no se carga al completo. Durante el proceso, muchos clientes han constatado y notificado asimismo que aparece la ventana para seleccionar el trayecto pero no se carga al completo. Esto es, que no aparecen los diferentes horarios de trenes para el día elegido como se ve en la imagen siguiente. En este caso, no se debe cerrar esa pestaña, sino refrescarla (F5) hasta que carguen los horarios de los trenes. Si se cierra, se tendrá que comenzar desde el inicio la petición. Mientras se intenta esta fórmula, en una pestaña diferente se puede intentar el proceso desde el inicio, para aumentar las opciones de éxito.

Descargar el billete en el escritorio. Por último, la pasarela de compra ha tenido errores en la finalización del pedido, aunque en un porcentaje muy reducido. En estos casos, pese a cobrar el billete de tren, no se ha enviado la confirmación por correo electrónico. Por ello, la compañía ha devuelto el dinero al comprobarse el error. Así, para justificar esta compra no culminada en caso de producirse, es aconsejable descargar el billete en formato PDF para hacer la reclamación.