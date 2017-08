Aquí tienes la mejor tarifa de fibra y móvil por menos de 50 euros

Les llaman no-frills (sin aditivos) y se refieren a aquellos usuarios que necesitan un servicio básico de telecomunicaciones, tanto de conexión de banda ancha como de móvil, al precio más asequible. Para cazar a este segmento de clientes, las compañías se han lanzado a una guerra comercial sin precedentes, sabedores de que la mayor parte de las nuevas altas pertenecen a este tipo de usuarios que, por la crisis o por la falta de presupuesto, hasta ahora no se atrevían a contratar uno de estos paquetes todo en uno.

Son millenians, parejas jóvenes, inmigrantes y, en general, hogares con presupuestos familiares ajustados que hasta ahora se conformaban con tener un móvil y usaban Internet en sus sitios de trabajo o de estudios o recurrían a locutorios.

A diferencia de lo que ocurre con Internet móvil, en el que la penetración en España está entre las mayores de la UE, el número de líneas de banda ancha fija es aún muy reducido: en mayo se situaba en 13,9 millones, con una proporción de 30 líneas por cada 100 habitantes frente a las 28,8 líneas de hace un año. Es decir, que hay mucho terreno a conquistar todavía .

Los operadores se han volcado hasta ahora en dos segmentos: el premium, el cliente que desea el mejor servicio y está dispuesto a pagar por él; y otro segmento intermedio de usuarios, denominado value for money, con un perfil muy determinado de consumo, desde lo que priman por ejemplo, los datos en el móvil frente a la banda ancha fija, o aquellos que quieren todas las series de televisión. Quedaría ese tercer nicho de mercado de bajo coste, que es el responsable de la mayor parte de las nuevas altas.

Lowi tiene la oferta más barata junto con MásMóvi por 37 euros.

“El mercado se puede dividir en tres. Aquellos clientes de valor a los que no les importa el precio con tal de tenerlo todo; una segunda clase, denominada value for money, que quieren una oferta muy específica asociada a su patrón de consumo; y un tercer segmento, los llamados no frills, que solo buscan conexión al menor precio”, corrobora Samuel Muñoz, director del negocio residencial de Orange.

Para cubrir este nicho potencial de nuevas altas han surgido en unos meses ofertas por doquier y, todas ellas parecen tener un lema comercial común: fibra y móvil menos de 50 euros. Abrió el fuego MásMóvil, que lanzaba en primavera su oferta convergente de bajo coste. El operador amarillo consiguió solo en mayo 29.300 altas netas, cuatro veces más que Orange y casi seis veces más que Vodafone. Ahora mismo, tiene la oferta de fibra y móvil más asequible del mercado: Fibra 50 MAS 1GB. El problema es que solo garantiza fibra en zonas donde tiene cobertura. Para el resto, es ADSL a máxima velocidad. Además, tiene ofertas convergentes con sus otras dos marcas, Yoigo y Pepephone.

“MásMóvil no es un operador low cost sino smart cost. Damos el mejor servicio a un precio justo. No regalamos nada. Ofrecemos un precio justo, y tratamos al cliente mejor que nadie, sin letra pequeña.. No aplicamos el modelo de falsos regalos como otros operadores. ‘Te regalo algo para que te vengas, y luego te encierro y no te dejo salir, y cuando acaba la permanencia te vuelvo a aplicar una promoción’”, señala Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil

Orange usa Jazztel y Amena para dar fibra+móvil por menos de 50€.

La reacción de Vodafone y Orange

Los tres pesos pesados no han tardado en reaccionar y han usado sus segundas marcas para dar la batalla. Abrió el fuego Vodafone con su oferta de Lowi que solo incluye fibra de 50Mbps (sin línea fija ni televisión) desde 37 euros al mes por 1GB y llamadas móviles sin límite, hasta 47 euros al mes por 8GB y llamadas sin límite.

Las mayores ventajas de Lowi, que solo se puede contratar online, respecto a otros competidores es que permite acumular megas para el mes siguiente y compartirlos o recibirlos de otros clientes. También se puede consultar la velocidad real de su conexión de fibra, resetear el router y controlar su consumo.

Telefónica dio el aldabonazo con su Fusión #0.

Orange se sumó a la fiesta del low cost rescatando Amena, su vieja marca verde de móvil. La nueva oferta convergente de Amena se estructura en dos tarifas, por 40,95 y 45,95 euros, según el bono de datos móviles que lleva aparejada. Las dos incluyen banda ancha fija con fibra Orange de 50 Mbps de bajada (y 5Mb de subida), llamadas móviles ilimitadas y minutos también ilimitados entre fijos nacionales. Frente a Lowi, Amena añade llamadas fijas ilimitadas, de las que la marca de Vodafone carece (aunque ofrece llamadas de móvil a fijo).

También mejora la distribución respecto a su competencia, puesto que las nuevas tarifas no solo se pueden contratar a través la web, sino también a través de tiendas de Jazztel.

El aldabonazo final lo ha dado Telefónica con el lanzamiento de Movistar Fusión #0, cuya principal baza es la incorporación de la televisión en el low cost. Ofrece llamadas a fijos nacionales, dos líneas móviles -la primera con 2GB y 200 minutos en llamada; y la segunda con llamadas a 0 céntimos (más establecimiento) y 200MB-, televisión con decodificador que incluye canal #0, los eSports de Movistar, los canales de TDT y 4.500 títulos de vídeo bajo demanda. Si es con fibra simétrica de 50 Mbps (ADSL en zonas sin cobertura a máxima velocidad) cuesta 45 euros al mes y 57 euros con 300 Mbps.

“El objetivo es democratizar y universalizar la televisión de pago y convertir a #0, el canal propio de Movistar+ en el mejor escaparate para llegar a todos aquellos clientes que quieran consumir las series propias a otro ritmo”, ha señalado el presidente de Telefónica de España, Luis Miguel Gilpérez.