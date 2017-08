El laudo arbitral, así es la medida con la que Fomento quiere poner fin al conflicto de El Prat

La huelga es uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución, como la libertad ideológica, el honor o la educación. Sin embargo, es el único que no ha sido desarrollado por una ley orgánica, un tipo de norma que requiere ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso. Ello no quiere decir que el derecho de huelga no esté regulado en España. Lo hace un real decreto de 1977 que fue adaptado a la Ley Fundamental por el Tribunal Constitucional en una sentencia en 1981. Aunque este tribunal, y otros, se han pronunciado más veces sobre este derecho.

Y es así como se regula la huelga en España, puesto que ningún Gobierno ni Parlamento lo ha hecho hasta ahora con una ley orgánica. Solo hubo un intento en la cuarta legislatura (1989-1993). A punto de acabar, el Congreso y el Senado habían aprobado una ley de huelga que los sindicatos habían pactado con el grupo parlamentario socialista, dirigido entonces por el guerrista Eduardo Martín Toval. Solo faltaba la última aprobación del Congreso cuando Felipe González disolvió las Cortes y convocó elecciones. El proyecto nunca se ha retomado.