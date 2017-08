El ajuste de la crisis se centra en los sueldos bajos

Esta no es la primera vez que nos vemos arrastrados a una crisis por vincularnos al pánzer alemán. En 1993, tuvo lugar la crisis del Sistema Monetario Europeo. Entonces, como un paso previo a la unión monetaria, las divisas se vincularon para cotizar dentro de una banda de fluctuación del 4,5% respecto al marco. Sin embargo, en ese momento los alemanes del oeste estaban reunificándose con la RDA y establecieron la paridad entre los marcos de los dos países. Este canje brindó una capacidad adquisitiva inimaginable para los del este, pero a la vez generó unas presiones inflacionistas que obligaron al Bundesbank a subir tipos.

Para continuar vinculados al marco, el resto de naciones tuvo que encarecer también el precio del dinero, lo que provocó una recesión. Los países no podían seguir el ritmo de Alemania; y los mercados apostaron que algunos no aguantarían. La libra inglesa y la lira italiana no resistieron y fueron expulsadas del SME. España y Finlandia devaluaron. Solo cuando las sacudidas llegaron a orillas del Sena, los alemanes temieron que se podía destruir el proyecto europeo. Prestaron fondos a los franceses y, al final, se vieron obligados a ampliar el rango de fluctuación al 30%.