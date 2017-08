El comité de huelga de Eulen convoca una nueva asamblea el domingo

Las colas de pasajeros en el aeropuerto de El Prat. En vídeo, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. MASSIMILIANO MINOCRI | atlas

El comité de huelga de Eulen ha convocado este viernes una nueva asamblea este domingo. A partir de las once de la mañana, y hasta las siete de la tarde, los vigilantes de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat están llamados a votar la propuesta que la Generalitat, como agente mediador, hizo el pasado martes. En la asamblea de ayer, el comité no llevó a votación únicamente la oferta del Departamento de Trabajo, sino que incluyó dos nuevas propuestas que no se contemplaron en la negociación. Esto conllevó críticas por parte de las instituciones y, al mantenerse la huelga indefinida a partir del próximo lunes, provocó la reacción del Gobierno, que anunció la movilización de la Guardia Civil en el aeropuerto.

El Govern ha enviado este viernes un requerimiento al comité para que convocase otra asamblea y decidiese solamente sobre la propuesta de la mediación. Por la tarde, los trabajadores han convocado la nueva asamblea. Si la plantilla acepta la oferta, el conflicto, que empezó el 24 de julio, se desencallaría y esto permitiría desconvocar la huelga indefinida a partir del lunes.

De aceptarse la oferta, tampoco se aplicaría una de las medidas anunciadas por el Gobierno, el laudo de arbitraje obligatorio. Un laudo es una resolución que dicta el mediador al final del proceso de arbitraje. La intención de la Administración es usar esta figura legal para forzar a los trabajadores a acudir a su puesto de trabajo, aceptar unas condiciones concretas de negociación y acabar así con la huelga y, en consecuencia, con las colas. En un comunicado, Comisiones Obreras aseguró que las medidas de Fomento “atentan gravemente contra el ejercicio del derecho de huelga”.

Aunque todavía no está claro cuál de las instituciones tiene la competencia para instaurarlo, tanto el Gobierno como la Generalitat y el Ayuntamiento se han mostrado hoy a favor de la iniciativa si es necesaria. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha matizado que “un arbitraje obligatorio sería un fracaso para todos”.