Los trabajadores de Eulen rechazan el acuerdo y mantienen la huelga en el aeropuerto de El Prat

Los empleados de Eulen, empresa que gestiona los controles de seguridad en el aeropuerto de El Prat, han decidido este jueves en asamblea rechazar la oferta de acuerdo propuesta por la Generalitat, que ya fue aceptada por la empresa y por Aena. La plantilla ha podido votar entre cuatro posibilidades: la reivindicación original, la propuesta del Departamento de Trabajo o dos opciones intermedias que no estaban previstas en la negociación. Finalmente, ha ganado una de ellas, lo que fuerza a las partes a seguir negociando. La huelga parcial de este fin de semana, y la indefinida a partir del lunes, se mantienen.

La asamblea de trabajadores ha empezado a las once de la mañana y se ha alargado hasta las siete de la tarde para garantizar que todos los empleados, también los que trabajaban hoy, pudiesen votar. La plantilla de Eulen ha acudido, a lo largo del día, al centro de Promoción Económica de El Prat de Llobregat, donde se celebraba el encuentro. Ahí han sido recibidos por el comité de huelga, que ha explicado el contenido de la propuesta de la Generalitat, agente mediador en este conflicto.

La oferta que redactó el pasado martes el Departamento de Trabajo, y que fue aceptada, con matices, por la empresa, incluía importantes mejoras en puntos clave como la ampliación de personal, la organización y formación de los empleados o la equidad en los salarios. Los trabajadores denuncian que hace un año Aena licitó "a la baja" el servicio y que, con el cambio de concesión y el paso de Prosegur a Eulen, los empleados que entran nuevos perciben un salario de 800 euros, mientras que los de más antigüedad tienen un sueldo de 1.100 euros. El comité de huelga pedía un complemento de hasta 350 euros por 15 pagas para equiparar las retribuciones, mientras que la empresa no había ofrecido más que 150 euros. En la propuesta de la Generalitat, aceptada por la empresa, se recogía un complemento de hasta 200 euros por 12 pagas.

La votación de la asamblea giraba precisamente en torno a la cuestión económica. La plantilla de Eulen ha acudido a la asamblea con pocas expectativas de terminar con la huelga en El Prat, porque la propuesta de la Generalitat no satisfacía todas las reivindicaciones. Solo llegar, una de las portavoces, Purificación Infante, se ha mostrado escéptica acerca de la inminencia de un acuerdo: "Pensamos que los trabajadores no lo aceptarán". Los empleados se han encontrado con cuatro opciones para votar: aceptar la oferta de la Generalitat, de un complemento de 200 euros por 12 pagas; insistir en la reivindicación inicial, de 350 por 15 pagas; o votar por una de estas dos vías intermedias: que el plus sea de 250 euros por 15 pagas o que sea de 200 euros por 15 pagas.

El comité de huelga ha recomendado a los trabajadores que optasen por la última opción, pero finalmente ha ganado, con 89 votos, la de un plus de 250 euros por 15 pagas. “Esto nos aleja un poco en la negociación, pero es lo que han querido los trabajadores y tendremos que defenderlo”, ha asegurado Juan Carlos Giménez, asesor del comité de huelga. En la asamblea han participado 176 de los 354 trabajadores que conforman la plantilla. La propuesta de la Generalitat solo ha recibido dos votos, mientras que la defendida por el comité 82. Esta votación obliga a reabrir la negociación y hace que se mantengan las huelgas previstas para los próximos días: cuatro paros de una hora para mañana y domingo, y a partir del lunes una huelga indefinida de 24 horas todos los días de la semana.

La parte de la propuesta de la Generalitat en la que se detalla el incremento de personal también está en el aire. Los trabajadores pedían ampliar la plantilla en, al menos, 50 empleados, para garantizar un servicio de calidad y para poder cubrir las bajas, los descansos y las vacaciones. La propuesta de la Generalitat preveía la incorporación de un quinto vigilante en cada uno de los 17 filtros que hay operativos y para cada uno de los tres turnos de trabajo en los que se divide la jornada. Además, la oferta incluía la creación de una bolsa de 25 trabajadores de relevo para cubrir las ausencias.

Tanto la empresa como el Gobierno instaron a los trabajadores, antes de la asamblea, a acudir a la votación y a actuar "con responsabilidad". “Estamos dispuestos a sentarnos cuanto antes para defender la opción de los trabajadores, aunque es difícil si la empresa ya se ha plantado”, ha afirmado Giménez. La empresa ha lamentado, en un comunicado, que los trabajadores hayan rechazado la propuesta de la Generalitat, y ha advertido de que el comité de huelga "no ha respetado el compromiso adquirido" al presentar escenarios alternativos que no estaban previstos en la negociación.