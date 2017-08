La mejor ginebra del mundo cuesta solo 11 euros y la venden en Aldi. Así lo ha decidido esta semana el prestigioso concurso británico International Wine and Spirits Competition. De esta forma, queda patente que algunas de las mejores bebidas espirituosas no están únicamente al alcance de los bolsillos más pudientes. Este concurso, que premia cada año a los vinos y licores de mayor calidad, ha decidido que la Oliver Cromwell London Dry Gin es la mejor en la categoría de ginebras, como adelantó The Independent.

Esta botella de ginebra, que se puede encontrar en los supermercados Aldi, tiene 37,5º de alcohol y arrasó en la prueba de cata a ciegas. Esto es, la prueba del jurado de cada una de las bebidas sin saber a qué marca corresponde. La Oliver Cromwell London Dry Gin superó con holgura a sus competidores, alguno de los cuales costaban hasta cuatro veces más.

Supermercados Aldi además consiguió otros galardones. Hasta 20 bebidas del supermercado alemán obtuvieron un premio, entre ellos la Specially Selected Creme de Cassis —que también ha ganado el oro—, y Glen Marnoch Speyside Single Malt Scotch Whisky y Tamova Vodka —que han conseguido la medalla de plata—.

Un portavoz del concurso valoró el elevado número de galardones obtenido por Aldi: "No hace falta pagar caro para disfrutar de buenas bebidas alcohólicas", según recogió The Independent. El grupo también consiguió hacerse con el premio Supermercado marca propia Spirits gama del año.

Tony Baines, director general de compra en Aldi aseguró: "Que nuestras bebidas espirituosas reciban estos galardones es fantástico". A lo que añadió: "Refleja el trabajo duro que nuestro equipo de compra basado en el Reino Unido pone en las bebidas al por menor todos los días".