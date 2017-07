Hacienda vuelve a pedir a la Generalitat que justifique un gasto relativo a la consulta

El Ministerio de Hacienda ha vuelto a solicitar a la Interventora General de la Generalitat que facilite los detalles sobre un desvío de 6.150 euros en una partida del Presupuesto catalán y que el Gobierno sospecha financiará la organización del referéndum independentista del 1 de octubre. El plazo para responder al requerimiento presentado el pasado martes vencía hoy a las tres de la tarde y el Gobierno catalán aún no ha respondido, según Hacienda. Al menos a las 15.00 el registro de Hacienda no había recibido la contestación de la interventora general de la Generalitat, según fuentes del ministerio. Ahora, Hacienda concede otro plazo de 24 horas para remitir la información.

El secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, ha explicado esta mañana que el dinero se utilizó para la renovación de un software que ya tenía la Generalitat, sin precisar más detalles.

En este segundo requerimiento de Hacienda, que se envía cumpliendo el procedimiento oficial, el ministerio ha insistido a la interventora que “ la resistencia o la negativa a suministrar la información solicitada será objeto igualmente de traslado a las autoridades competentes a los efectos de reclamar las responsabilidades que correspondan”. Hacienda encontró el desvío dentro de las revisiones mensuales que son requisito para poder acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que depende Cataluña para poder pagar las farmacias.

Además, Hacienda insta a la interventora a que cumpla con la obligación de enviar un informe certificado semanal donde "hará expresa referencia a la existencia o no de partidas presupuestarias financiadas o no con cargo a los mecanismos de financiación que, directa o indirectamente, pretendan financiar o financien procesos refrendarios así como las actuaciones llevadas a cabo para impedir el gasto correspondiente a esta finalidad".

Y agrega: "De igual modo se señala que la información recabada se trasladará a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable y/o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos, cualquiera que fuera su procedencia, por el uso de recursos públicos para financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales".

Tras descubrir esta desviación de gasto por importe de 6.150 euros y no recibir ninguna explicación el Gobierno ha decidido aumentar la vigilancia sobre el gasto de la Generalitat y revisar todas las partidas "financiadas o no con cargo al FLA" para evitar que se pague la organización del referéndum. Hacienda recuerda que el Tribunal Constitucional suspendió las partidas relacionadas con la organización de procesos electorales. Si el Gobierno catalán no envía la información semanal o se detectan gastos relacionados con la consulta, se dejaría de enviar de la línea de financiación pública a Cataluña. No obstante, los servicios públicos como la sanidad y la educación están garantizados y seguirán cubriéndose con los fondos del FLA.

Salvadó ha querido quitar hierro esta mañana, en una entrevista a Catalunya Ràdio, de la medida, asegurando que Hacienda ya vigilaba las cuentas. Una portavoz de la Generalitat ha asegurado que sí se ha enviado la respuesta al requerimiento y que se trata de la actualización y mantenimiento de un software que ya tenía instalado.