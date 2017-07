Sanidad y educación recuperan más de la mitad del empleo perdido desde la crisis

El gasto aún no se ha restablecido

El gasto en sanidad y educación no ha recuperado los niveles de 2009, cuando se tocaron los máximos. En salud, los desembolsos alcanzaron en ese ejercicio los 72.939 millones frente a los 67.578 registrados el año pasado. En educación, la partida sumó en 2009 los 49.692 millones, por encima de los 44.640 dedicados en 2016. Con las últimas previsiones del Gobierno remitidas a Bruselas, el gasto en sanidad no se recuperará hasta 2020. Y en docencia simplemente no se recobrará.

Estos datos explican que el gasto sanitario y educativo total como porcentaje del PIB se mantenga por debajo de la media de los países de la OCDE, tal y como ha subrayado el think tank Fedea en sus informes sobre los altibajos del gasto sanitario. Estos trabajos han resaltado el efecto de los ajustes en la sanidad pública: “Es indudable que

los recortes en personal han hecho caer la cantidad y la calidad de los servicios, tal y como las preguntas de opinión en los barómetros sanitarios han venido reflejando hasta 2016”, apunta Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y miembro de Fedea.