Los triunfadores en Barcelona 92 se reparten 50 millones en pensiones

Los deportistas españoles que destacaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona lo celebran este verano por partida doble. La capital catalana revive la bocanada de aire festivo que se respiró durante aquellos mágicos días del verano de 1992 con motivo del 25 aniversario de la cita más importante del deporte mundial. Y además los deportistas, los que ganaron medallas y destacaron desde los Juegos de 1988 en Seúl hasta los que obtuvieron las 22 medallas en 1992 y protagonizaron el cambio más importante en la historia del deporte español, recogen ahora una recompensa muy especial. A medida que cumplen 50 años, algunos ya lo han hecho y otros están a punto, se repartirán 50 millones de euros a través de la Libreta Campeones de CaixaBank.

El programa, que se desarrolló entre los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y los de Barcelona en 1992, buscó estimular el desempeño de los deportistas en los Juegos y premiar los récords, medallas y buenos resultados en las citas internacionales. La inversión, entonces, fue de 8.215 millones de pesetas, ahora 50 millones de euros. Los premios oscilan entre 30.000 euros y 600.000 euros, que es el que obtienen, por ejemplo, aquellos que consiguieron medallas de oro en Barcelona. Los que lograron medalla de plata perciben 420.000 euros y los de bronce, 300.000. Esos fueron los premios en los casos individuales.

Las medallas de oro por equipos, las que obtuvieron los chicos en fútbol, aquella selección de Vicente Miera con Kiko, Guardiola, Luis Enrique, Solozábal y Alfonso, entre otros, y las chicas en hockey hierba, están premiadas con 200 millones de pesetas, 1,2 millones de euros, pero a repartir entre todos sus integrantes. La selección de waterpolo de Estiarte, Ballart, Sans y Rollán, que fue medalla de plata tras perder una célebre final con dos prórrogas ante Italia, se repartirá 840.000 euros. Los deportistas se hicieron merecedores de un total de 676 libretas. 190 ya han empezado a cobrar su pensión, 34 la cobrarán a lo largo de 2017 y 313, a partir de 2018.

“Se trata de la iniciativa económica privada más importante en la historia del deporte español”, subrayó Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, durante el acto celebrado en Barcelona junto con CaixaBank y el Comité Olímpico Español. Fainé recordó la figura de Juan Antonio Samaranch, “no sólo como ideólogo de la Libreta Campeones, sino también por todo lo que supuso para Barcelona 92 y el olimpismo y, lógicamente, por todo lo que ha representado para La Caixa, así como el papel de Josep Vilarasau, “que le apoyó en la puesta en marcha de este proyecto”.

El acto, presentado por la periodista Olga Viza, reunió a un buen número de los deportistas españoles que más destacaron en Barcelona 92 como Fermín Cacho, José Manuel Moreno, Almudena Muñoz, varias jugadoras de la selección femenina de hockey hierba y componentes de la selección de waterpolo masculina.

José Manuel Moreno, medalla de oro en pista, explicó: “Cuando compites no piensas en el futuro. El deportista lo da todo en ese momento. Mi padre ahorró 10 millones de pesetas en toda su vida, y a mí de repente me dieron una libreta que me aseguraba 100 millones de pesetas cuando cumpliera 50 años”. Le quedan todavía dos años para decidir, como el resto de aquellos que van llegando a esa edad, si cobra cantidad asignada de una sola vez o recibe una renta vitalicia.

Almudena Muñoz: "Esta Libreta me da mucha tranquilidad, podré invertir ese dinero para que mis hijos puedan cumplir sus aspiraciones"

Almudena Muñoz, oro en yudo, relató: “Cuando competí no sabía ni los premios que daban. Aquello me cambió la vida y esta Libreta me da muchísima tranquilidad, sobre todo porque podré invertir ese dinero para que mis hijos puedan cumplir sus aspiraciones”. Almudena Muñoz tiene 48 años, la misma edad que Fermín Cacho, el atleta que hizo vibrar a todo el país con aquel triunfo en la final de los 1.500 metros, bromeó: “Cuando me dieron la Libreta, pensé ‘será otra agenda de esas’ Me enteré de qué era cuando vine a un acto en el que iban a entregarlas. Supone una cosa segura que tienes para los estudios de los hijos”.

Jordi Gual, presidente de CaixaBank, destacó “la capacidad y el valor de una entidad financiera al idear una solución tan imaginativa, previsora y eficaz como la Libreta Campeones, un programa pionero y revolucionario cuya misión era asegurar el futuro económico de los atletas al finalizar su vida deportiva y que fue posible, hace 25 años, gracias al empuje de un grupo de personas lideradas por Juan Antonio Samaranch, Ricard Fornesa, Josep Vilarasarau e Isidro Fainé”. “La mejor herencia que CaixaBank podría haber recibido”, añadió Gual, es este ejemplo de generosidad hacia el mundo del deporte y del olimpismo que, en la medida de lo posible, intentaremos mantener y mejorar”.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, destacó la colaboración de CaixaBank con el olimpismo y sus valores. “Su respaldo a programas como ADO ha jugado un papel clave a la hora de materializar el gran salto de calidad dado por el deporte español en el ámbito internacional en las últimas décadas”.