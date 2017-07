Londres intenta frenar el fenómeno de las ‘falsas indigestiones’ de los turistas británicos en España

“Nuestro mensaje a todos aquellos que hacen reclamaciones por falsas enfermedades es claro. Sus actos son perjudiciales y no los vamos a tolerar”. Así de contundente se ha expresado este fin de semana David Lidington, el ministro británico de Justicia ante el problema de los turistas que denuncian haberse intoxicado con la comida durante sus vacaciones de todo incluido en hoteles españoles para conseguir indemnizaciones de los seguros de los turoperadores y que el veraneo les salga gratis. La amenaza del sector turístico de elevar los precios a los turistas británicos o incluso de vetarlos, ha hecho que el Gobierno mueva ficha.

El Gobierno británico ha tomado nota de un fenómeno que ha costado al sector turístico 60 millones de euros en los últimos años y que ha unido a empresarios de varias zonas turísticas españolas, ante un aumento del 700% de dichas reclamaciones en el último año. El problema es que las condiciones para presentar las reclamaciones son prácticamente nulas: no hace falta ni un parte médico y hay un plazo de hasta tres años. Basta con acudir a un despacho de abogados y presentarla. Estos despachos, que han visto las posibilidades del negocio, incluso envían gente a los destinos turísticos para animar a los turistas a presentar reclamaciones falsas. Generalmente, para evitar el coste de un largo proceso judicial y ante la imposibilidad de probar que el cliente no había sufrido la intoxicación, los turoperadores terminan pagando indemnizaciones sin demasiada lucha.

La idea del Gobierno británico va por la senda de limitar los costes legales que las compañías tendrían que afrontar si van a juicio. Limitar esos costes haría que las compañías no rechazaran de antemano la opción de pelear en los tribunales y frenaría las reclamaciones. Igualmente, el Gobierno ha recordado que aquellos veraneantes que sean descubiertos por alegar falsas intoxicaciones afrontan penas de cárcel de hasta tres años, informa la BBC.

Por su parte, la primera ministra, Theresa May, ha declarado que "los veraneantes que respetan las normas no deberían pagar más por su merecido descanso estival por las reclamaciones falsas que están haciendo subir los precios. Y The Mail on Sunday [la edición dominical del tabloide The mail] ha acaba de arrojar algo de luz sobre esta preocupante tendencia". Se refería la primera ministra a la información de este diario según la cual algunas empresas instruyen a los turistas para que mientan sobre intoxicaciones para conseguir indemnizaciones. El diario muestra incluso fotos de una ambilancia en Tenerife con la leyenda "Claims Clinic" (clínica de reclamaciones). May recordó que existen "duras penas de prisión" para los autores de denuncias falsas, y añadió que "dará un paso más para frenar los fraudes que están haciendo subir el coste de las vacaciones familiares y dañando la reputación británica en el extranjero. Empezaremos cerrando el vacío legal para que los turoperadores puedan defenderse sin afrontar enormes gastos".

Los estómagos "más delicados del mundo"

Recientemente, el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson comentó que los sistemas digestivos de los británicos se habían convertido en “los más delicados del mundo”. El responsable de un turoperador británico declaró a la BBC que los turistas británicos corrían el riesgo de ser el “hazmerreír” de Europa, ya que acudían a los mismos hoteles que los franceses, alemanes o daneses y comían en los mismos restaurantes y solo ellos sufrían intoxicaciones. Según el ministro, este tipo de reclamaciones se han aumentado un 500% desde 2013 en Reino Unido, algo que no pasa en otros países. Ante dicho panorama, el sector turístico español amenazaba ya con elevar los precios a los turistas británicos o directamente vetarlos de algunos destinos.

Abta, una asociación que agrupa a agencias de viajes y turoperadores británicos, ha dado la bienvenida a la iniciativa gubernamental. Su consejero delegado, Mark Tanzer, ha declarado a la BBC que “las reclamaciones falsas están manchando la reputación de los turistas británicos en el extranjero, particularmente en España, donde están costando a los hoteleros millones de libras”. Por ello, celebra los esfuerzos para detener a las firmas de abogados que “se benefician indebidamente de estas falsas reclamaciones”.

El mes pasado, los directores de los turoperadores Tui y Thomas Cook advirtieron de que si el problema continuaba, podría acabar con los paquetes de todo incluído para los turistas británicos. “el fenómeno podría arruinar a los hoteleros, así que vetarán a los clientes británicos”, declaró Chris Mottershead, responsable de Thomas Cook.