Montoro relajará al 0,4% el objetivo de déficit de las comunidades autónomas

El Gobierno relajará el objetivo de déficit a las Comunidades Autónomas para 2018, del 0,3% establecido hasta el 0,4%. También suavizará la meta del 2019 desde el 0% al 0,1%. "El proceso para hacer el techo de gasto vuelve a comenzar", ha afirmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las jornadas organizadas por Deloitte y la Asociación para el Progreso de la Dirección.

El objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones para 2018, fijado en el 2,2% del PIB, no se modifica. Montoro ha explicado que esta relajación de las comunidades se compensará con el mejor comportamiento de los ingresos de la Seguridad Social. En tan solo una semana, el ministro ha rectificado el objetivo que impuso y envía un guiño a las comunidades del PSOE.

Durante el último Consejo de Politica Fiscal y Financiera, el órgano donde se deciden las principales líneas de la política económica de las comunidades, los gobiernos autonómicos que no son del PP se quejaron amargamente porque en 2018 tenían que bajar el déficit del 0,6% al 0,3% del PIB. En esa reunión celebrada la semana pasada, las Comunidades alegaban que soportan buena parte del gasto social y que los servicios públicos están demasiado sobrecargados después de años de austeridad. Salvo las comunidades del PP y Canarias que se abstuvo, nueve comunidades votaron en contra de ese objetivo del 0,3%. Pero el Gobierno pudo aprobarlo gracias a que cuenta con un mayor peso en la votación de este órgano.

Sin embargo, en apenas una semana Hacienda ha dado un giro de timón y ha convocado un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para este mismo viernes. En el orden del día se cita justo el mismo punto que en el anterior Consejo. "Esto representa una rectificación en toda regla", explica una fuente de una comunidad.

En este Consejo de Política Fiscal del viernes se debatirá con las autonomías esta flexibilización de los objetivos. Y se hará a las diez de la mañana. Con el tiempo justo para que la nueva senda pueda ir al Consejo de Ministros del mismo viernes. Así se podría enviar al Congreso a tiempo para la votación prevista el próximo día 11.

Este movimiento tan súbito ocurre justo cuando Montoro está negociando los apoyos para los presupuestos y un día después de que el ministro de Hacienda se haya reunido en Sevilla con la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Una interpretación de este volantazo es que el Gobierno pretende escenificar un acercamiento al líder socialista, Pedro Sánchez, en medio de las negociaciones con Ciudadanos para conseguir aprobar los presupuestos de 2018. Con este gesto, se vería que Rajoy tiende la mano a Sánchez justo antes de su reunión del jueves.

Pero otra interpretación posible es que el Gobierno traslada la presión para aprobar esta nueva senda a los gobiernos regionales, lo que podría añadir nuevas tensiones a las relaciones entre los barones socialistas y la ejecutiva del partido dirigida por Pedro Sánchez. Ya el pasado diciembre el PP logró que el PSOE se abstuviese para poder aprobar el techo de gasto de 2017.

En cualquier caso, las cuentas públicas del año que viene no dan para mucho más. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha cifrado en el mismo foro el coste de la ley de autónomos en 1.000 millones de euros. Inmerso en las negociaciones para conseguir el respaldo a los Presupuestos de 2018, Nadal ha argumentado que "los ingresos van tan bien que todos están discutiendo en qué se lo van a gastar". Y ha apostillado: "Quizás demasiado pronto".

El problema consiste en que todas las demandas presupuestarias se tienen que compaginar con un techo de gasto que aumenta el 1,3%, por debajo de lo que crecerá la economía y, por tanto, los ingresos. Y una parte importante de ese ligero aumento del gasto se lo llevarán los 4.000 millones al año que crece el desembolso en pensiones y la subida del sueldo de los funcionarios. Es decir, el margen no es mucho.

De hecho, en este mismo foro el optimismo del Gobierno ha recibido un pequeño jarro de agua fría. El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, ha subrayado que los ingresos "no están creciendo al ritmo que estaba previsto en los presupuestos". Es más, el coste de algunas partidas como las radiales pueden hacer que el objetivo del 3,1% sea "muy exigente" y, por tanto, difícil de cumplir.

Con la vista puesta en el medio plazo, ha advertido que no se está consiguiendo reducir la proyección de déficit estructural. En concreto, ha remachado que de aquí a 2020 el gasto en pensiones subirá en dos puntos de PIB, lo que en cifras actuales sería unos 20.000 millones de euros. "Esto se ve en los rating soberanos. Los de España todavía no son tan buenos porque el mercado no se termina de creer que la deuda se española haya vuelto totalmente sostenible", ha concluido. Además, Escrivá ha recordado que el seguimiento de Bruselas será "muy estrecho" durante el año que viene.