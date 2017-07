Manuel Mirat será consejero delegado de PRISA a partir de septiembre

EL PAÍS es el medio líder en español en el mundo. En los datos de comScore publicados el pasado mes de mayo, EL PAÍS alcanzó los 18,7 millones de usuarios únicos en España. Una proyección con cifras propias eleva a 47 millones los lectores en todo el mundo el mismo mes. Tras afrontar en los últimos años un profundo proceso de transformación, el diario es hoy un medio total que ofrece a sus lectores todas las narrativas posibles, desde el texto a la realidad virtual, pasando por el vídeo o las redes sociales. Según datos internos, EL PAÍS supera los 100 millones de reproducciones de vídeo al mes. En este periodo, EL PAÍS ha reforzado su apuesta por la globalidad y su influencia en el ámbito iberoamericano. El diario cuenta hoy con cerca de 50 profesionales en sus redacciones y corresponsalías en América, entre las que destacan las redacciones de México, Estados Unidos y Brasil.

En los últimos años, EL PAÍS ha establecido alianzas con los principales actores tecnológicos a nivel mundial. Es miembro fundador de la Digital News Initiative de Google, empresa con la que recientemente ha firmado un acuerdo de colaboración para liderar el debate sobre la transformación digital en España. Entre otros muchos proyectos, el diario ha sido pionero en la publicación de Instant Articles y en las emisiones de vídeo en directo de Facebook, ha lanzado conjuntamente con Twitter una aplicación de envío inteligente de alertas informativas y se ha convertido en el primer periódico del mundo que se distribuye con Amazon

En su constante búsqueda de nuevas audiencias, EL PAÍS ha puesto en marcha productos verticales como Verne, que explica Internet desde otro punto de vista, Materia, la web de ciencia y tecnología o Planeta Futuro, un proyecto innovador de información diaria sobre desarrollo, pobreza y desigualdad único en los medios en castellano en todo el mundo.

El proyecto más reciente es EL PAÍS Economía, la mayor oferta de información financiera en español, una plataforma que relaciona contenidos de EL PAÍS, Cinco Días y Retina, el nuevo sitio de información la transformación digital. El pasado mes de mayo, EL PAÍS ECONOMÍA generó 6,4 millones de usuarios únicos, según datos de comScore.

El diario As también ha consolidado su crecimiento -en mayo registraba 10,7 millones de usuarios únicos en España según comsCore.- y se ha convertido en el medio deportivo líder en español en Latinoamérica. En este periodo el diario deportivo ha abordado su expansión internacional, con gran presencia en América. El diario deportivo cuenta hoy con ediciones en Colombia, Chile, Argentina, México –países en los que es el medio deportivo líder-, una edición general para América, otra para Estados Unidos, destinada a los más de 55 millones de hispanos del país, y una edición en inglés, con especial foco en las audiencias asiáticas. As también ha lanzado AS TV, una plataforma que genera diariamente contenido audiovisual y la retransmisión en directo de eventos deportivos. El pasado mes de mayo, los vídeos de AS TV alcanzaron los 21,5 millones de reproducciones, según datos propios.

En este periodo se ha consolidado la oferta del Huffpost, versión española del medio global que siguen 6,5 millones de usuarios únicos mensuales según los mismos datos, y del portal especializado en videojuegos Meristation, que tiene 1,75 millones de usuarios.

El diario As también ha consolidado su crecimiento - en mayo registraba 10,7 millones de usuarios únicos según ComsCore.- y se ha convertido en el medio deportivo líder en español en Latinoamérica. En este periodo el diario deportivo ha abordado su expansión internacional, con gran presencia en América. El diario deportivo cuenta hoy con ediciones en Colombia, Chile, Argentina, México, una edición general para América, otra para Estados Unidos, destinada a los más de 55 millones de hispanos del país, y una edición en inglés, con especial foco en las audiencias asiáticas. As cuenta además con AS TV, una plataforma que genera diariamente contenido audiovisual y la retransmisión en directo de eventos deportivos. El pasado mes de mayo, los vídeos de AS TV alcanzaron los 11 millones de reproducciones.

De acuerdo a los resultados financieros publicados por la compañía, al cierre de 2016 PRISA Noticias tuvo un EBITDA positivo de 15,2 millones de euros, que más que duplicó los de un año antes. El crecimiento de la publicidad digital y los ingresos por eventos han compensado los descensos de la publicidad tradicional. Los formatos digitales ya superan el 40% de los ingresos publicitarios de la división.