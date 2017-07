“O la gente joven se organiza, o lo va a pasar mal”

El dato de la madrugada del sábado es elocuente: Unai Sordo logró 659 votos para ser secretario general, el 88,8%; la ejecutiva, el 61,2%. A muchos delegados no les gustó la inclusión de Francisco Carbonero, imputado el jueves por los ERE. Tampoco el órdago del sindicalista andaluz: o entraba o habría lista alternativa.

“Ha habido gente que no ha interpretado bien las polémicas de los últimos días”, admite Sordo. Él mismo era reticente: “Fuera se iba a interpretar raro”. Pero defiende la decisión final: “Paco no ha declarado ante un juez y no se le acusa de nada. Si se le acusa, estaremos en otra disposición. Pero parece poco explicable dejar fuera a alguien al que no se le acusa de nada”.