La Seguridad Social pagará la extra a los pensionistas con un préstamo de 6.000 millones

Las cotizaciones siguen sin aportar lo suficiente a las arcas de la Seguridad Social para pagar las pensiones, especialmente cuando llega el momento de pagar la extraordinarias de verano y Navidad. Este año ha vuelto a ser necesario recurrir a 9.500 millones para afrontar este esfuerzo para la extra veraniega. De ese dinero, 3.514 millones saldrán del Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones, y 5.986 millones del crédito habilitado en los Presupuestos de este año.

Esos casi 6.000 millones suponen casi el 60% de esa línea de crédito abierta por Hacienda, que asciende a 10.192 millones. La suma total de 9.500 millones de euros utilizados para pagar la extra de verano es ligeramente inferior a la cantidad que se utilizó el año pasado en verano y afrontar las obligaciones Hacienda. En Navidad también fueron 9.500 millones, que salieron íntegramente de la hucha de las pensiones.

Los beneficiarios de los más de 9,5 millones de pensiones perciben ahora su paga extra de verano, más la nómina habitual. Además, hay que abonar el IRPF de las pensiones sujetas a este impuesto, "obligaciones que en esta ocasión alcanzan los 17.218", según reza una nota del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así, 9.500 millones se obtienen de la hucha y el préstamo, mientras el resto del dinero para abonar las dos pagas "proviene de la recaudación propia del sistema".

La utilización de la línea de crédito confirma que el Gobierno ha optado por no agotar el fondo de reserva, que llegó a tener 67.000 millones de euros y ahora queda en 11.602 millones, según el Ministerio, poco más del equivalente a un 1% del PIB.

No es la primera vez que la Seguridad Social tiene que recurrir a préstamos para pagar las pensiones: ya sucedió en los años noventa (1994 y 1997). Sin embargo, entonces no se había separado totalmente las fuentes de financiación y se pagaban con cotizaciones partidas como los complementos de las pensiones que precisan aportes adicionales por no llegar al mínimo. Entonces la Seguridad Social, también en números rojos como ahora, se hacía cargo de las pensiones no contributivas, de los gastos en Servicios Sociales, de la Dependencia y de Sanidad.

Ese crédito de los Presupuestos ya se sabía que no iba a ser suficiente para que el instituto previsor pudiera afrontar a todas sus obligaciones. Los presupuestos contemplaban que los gastos superen en 16.650 millones a los ingresos.