Primer permiso carcelario a Díaz Ferrán tras pedir por carta al juez “una oportunidad”

El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha dictado un auto por el que concede el primer permiso penitenciario al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, encarcelado desde hace cuatro años y medios por el saqueo del Grupo Marsans. El magistrado ha tomado la decisión tras recibir los informes favorables de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Soto del Real, donde el empresario está recluido, y de la fiscalía, además de una carta del propio Díaz Ferrán en la que este asegura sentirse “completamente arrepentido por el daño innecesario causado a las personas afectadas por mi delito” y pedir “una oportunidad” para “vivir lo que me queda junto con mi familia honradamente en libertad”. La salida será de cuatro días.

En el auto, fechado el pasado lunes, el Juez Castro destaca que el que fuera máximo representante de los empresarios cumple “los requisitos legales” para obtener permisos penitenciarios de hasta siete días de duración cuya finalidad es la “la preparación para la vida en libertad”. Entre ellos, estar clasificado en segundo grado penitenciario y haber cumplido, no sólo la cuarta parte de la condena, sino incluso la mitad de la misma desde el pasado 26 de noviembre. Además, recalca que “no constan sanciones ni incidencias negativas” durante su estancia en prisión. Pese a que el magistrado reconoce que hay “causas que podrían dificultar la concesión del permiso” -como la falta de firmeza en la sentencia de las tarjetas black o que no haya hecho frente a las responsabilidades civiles a las que ha sido condenado por su situación de insolvencia- considera que puede disfrutar de este primer permiso.

Para ello, el juez Castro destaca la carta que Díaz Ferrán remitió al juzgado el pasado 21 de febrero y de cuyo contenido se reproduce buena parte en el escrito judicial. En la misma, el expresidente de la CEOE asegura sentirse “completamente arrepentido” por el daño causado tanto a los afectados por su actuación como “a la sociedad”. Por ello, el preso pide “perdón encarecidamente a todos y cada uno de cuantos he podido perjudicar con mis acciones” y asegura que en el tiempo que lleva preso ha iniciado “un camino de reconstrucción personal donde lo más difícil ha sido recapacitar por el dolor causado a las personas y familias afectadas” y, sobre todo, a la suya “que ha sufrido lo indecible por esta situación, sumándose a ella discriminaciones laborales con mis hijos”.

En la misiva, el empresario asegura que pretende “demostrar que soy una persona rehabilitada, que acata y respeta las normas establecidas” y por ello muestra su deseo de “volver a ser libre para integrarme de nuevo socialmente dejando atrás este episodio amargo y nefasto de mi vida”. El expresidente de la CEOE insiste en que su estancia en prisión le ha ayudado a comprender “que no hay nada que pueda remplazar la libertad y el estar a la lado de mi familia” y recuerda que a su edad (74 años) se siente “más débil, con los síntomas y dolencia de las enfermedades crónicas” que dice sufrir. Díaz Ferrán asegura también que no puede hacer frente a las diferentes responsabilidades civiles a las que ha sido condenado porque afirma no tener “ningún patrimonio”.

Por todo ello, el juez Castro considera que existe “un bajo riesgo” de que Gerardo Díaz Ferrán se fugue o reincida en su actividad delictiva y le concede el permiso. Como condiciones, exige que sea recogido de la cárcel de Soto del Real por un familiar, que también deberá llevarle de vuelta cuando finalice la salida. También que se persone “días alternos” en la comisaría de la Policía o el cuartel de la Guardia Civil que tenga más cerca de su domicilio. A Instituciones Penitenciarias, el magistrado le pide que le comunique cuando regresa a prisión el interno.