Las grandes marcas se suben a la carroza del Orgullo en España

Las empresas cada vez están más sensibilizadas con las políticas de gestión de diversidad sexual para el colectivo Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y otros (LGTB+). Esa nueva actitud se va a hacer patente en la Semana del Orgullo que se está celebrando en Madrid -sede mundial de la celebración este año- del 23 de junio al 2 de julio, y que contará con el apoyo y la implicación de compañías y marcas comerciales, que han aumentado considerablemente su presencia respecto a ediciones anteriores.

Compañías populares como Vodafone, Spotify, PayPal, eBay y Facebook contarán con una carroza propia en el desfile del próximo 1 de julio del World Pride Madrid 2017. La mayor parte de ellas es la primera vez que se implican de manera tan directa en este evento, que reunirá dos millones de personas según las previsiones. Otras marcas comerciales como Tinder, Uber, Larios, Fox, El Corte Inglés, NH Hoteles, Iberia, AXA, Tuenti, Philips, además del patrocinio desarrollarán todo tipo de actividades, desde concursos, mesas redondas o actos colectivos de concienciación.

Vodafone yu, la plataforma para jóvenes de la operadora, patrocinará por primera vez una carroza de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) el próximo 1 de julio. Además, el programa de radio yu. No Te Pierdas Nada, que emite Los 40 Principales tratará el tema de la diversidad y la inclusión en el ámbito LGTB+ con invitados y colaboradores del programa. Asimismo, Vodafone celebrará en su sede central de Madrid una mesa redonda La fuerza de la diversidad sobre la temática LGBT+, en la que participarán personalidades del mundo de la política, el deporte y la universidad.

La operadora se muestra muy activa en aspectos como la igualdad de género y el colectivo LGTB+. Cuenta con un Comité de Diversidad e Inclusión formado por 18 miembros, que se reúne cada dos meses para asegurar la implementación de la estrategia desde el punto de vista de diversidad e inclusión. También tiene planes de formación para evitar cualquier “sesgo inconsciente” y que pueden suponer discriminaciones a ciertos colectivos, con un apartado destinado al colectivo LGBT+.

Maqueta de la carroza de Vodafone.

Por su parte, la web de música online Spotify también estrena carroza propia en Madrid, aunque ya ha participado en los desfiles del Orgullo en otras ciudades como Nueva York o Estocolmo. Además, ha abierto una sección especial (The Spotify Pride Hub) dedicada a destacar iconos de la música LGTB+. España también aportar su granito de arena a esta sección y contará con la participación especial de playlists creadas por Camela, Ms. Nina, Jedet (influencer) además de una playlist específica del equipo editorial de Spanish Bizarre

PayPal montará una carroza propia bajo el paraguas de la FELGBT, a la que se subirán unas 60 personas, entre empleados, personalidades y gente que ha participado en un sorteo en redes sociales. Además, patrocinará los premios Plumas y Látigos, y protagonizará una acción de donación a dos proyectos solidarios: Red Educa y Liga Arcoíris.

La directiva activista de eBay

La empresa de subastas online eBay, además de carroza, ha lanzado unas gafas benéficas y de edición exclusiva para el World Pride y parte del dinero recaudado va destinado a la ONG It gets better que lucha contra el acoso escolar. Asimismo, vendrá a España Jennifer Chang, la directora de eBay Greater Europe que dejó el trabajo para dedicarse a viajar con su novia en busca de líderes del movimiento LGTBI alrededor del mundo.

Uber dispone un transporte económico para grupos de 6 a 8 personas.

Uber, como patrocinador oficial de movilidad del World Pride Madrid 2017, ha lanzado un servicio especial para grupos de entre 6 y 8 pasajeros llamado UberVAN durante los 11 días del evento (entre el 23 de junio y el 2 de julio) para ofrecer una alternativa de transporte para los numerosos visitantes. El servicio tiene una tarifa plana de 19 euros para todos los trayectos que tengan origen y destino dentro de la M-30 y de 45 euros para los trayectos al aeropuerto desde cualquier punto en el interior de la M-30 (y viceversa). Con la opción disponible en la app de Uber de dividir tarifa. Esta iniciativa ha desatado la ira de los taxistas que han estado a puno de ir otra vez a la huelga.

Bodas simbólicas

La productora estadounidense Fox oficiará bodas simbólicas en su Wedding Bus.

Una de las iniciativas más curiosas será la que patrocina Fox. La productora televisiva y de series estadounidenses ha puesto en marcha el Wedding Bus, la acción con la que además de participar en el desfile del World Pride, celebrará bodas simbólicas de varias parejas LGTB+, “siempre con el firme compromiso de los contrayentes de legalizarlas en cuanto les sea posible”. En la misma línea, Tinder, la plataforma de contactos por Internet, presentará una app específica para el colectivo LGTB+

Las marcas de bebidas alcohólicas también han encontrado un filón en el Orgullo. Absolut ha lanzado Absolut Rainbow, una botella de edición limitada, envuelta en seis colore. Por su parte, la marca de ginebra nacional Larios ha vestido su botella con los colores de la bandera multicolor del Orgullo LGTB. La edición especial tiene como protagonista la conocida parada de Metro de Chueca en la parte frontal; el oso y el madroño están presentes en el lateral de la botella, mientras que el Palacio de Cibeles y la Puerta de Alcalá aparecen en el fondo de la ilustración.