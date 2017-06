Montoro abre la puerta a nuevas bajadas del IRPF a partir de 2019

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha rechazado que los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que presentará este otoño, vayan a contener nuevas rebajas de impuestos. Sin embargo, ha abierto la puerta a nuevas bajadas del IRPF a partir de 2019, de cara a final de la legislatura. "En 2018 no vamos a tener margen para aplicar las reducciones del IRPF, sería el segundo año de legislatura y tenemos que tener zanahorias para la negociación. Las reformas tributarias siempre se han hecho a final de legislatura", ha indicado durante su intervención en el Foro Cinco Días.

El ministro de Hacienda ha recordado que la rebaja fiscal de 2015 y 2016 ha supuesto una reducción de impuestos de 12.300 millones de euros, la mayor en la historia reciente. "Nunca hemos tenido un impuesto de sociedades con el tipo actual, el 25%. Ni nunca hemos tenido un IRPF con tipos del 19% al 45%". Por eso, ha explicado que la economía no necesita más impulso fiscal. "Ya llevamos la inercia del que le dimos en 2015 y 2016".

Montoro también explicó que el Gobierno no va a recurrir ante el Constitucional el impuesto sobre bebidas azucaradas de Cataluña. La patronal de bebidas envió una carta al Ejecutivo pidiéndole que recurriera este impuesto. El titular de Hacienda se ha mostrado remiso a recurrir judicialmente sobre todo porque era un impuesto que estudió establecer a nivel estatal. "Es un tipo de acción política que recomienda la OMS. Es un impuesto especial sobre el consumo", ha explicado. "Si hacemos algo sería en términos de ordenamiento del mercado interior", ha abundado al tiempo que recomienda a la industria que hable con todos los grupos políticos y no solo con el Gobierno, debido a la minoría parlamentaria del Ejecutivo popular y la dificultad que tiene para sacar adelante iniciativas legales.

El crecimiento más sano

El ministro ha repasado en un discurso repleto de ironía y salpicado con dosis de humor inteligente su gestión en los últimos cinco años. Su conclusión es que España tiene el crecimiento económico más sano de su historia porque acumula desde hace cinco años un superávit por cuenta corriente. Esta circunstancia esconde una mejora del sector exterior por parte de las exportaciones. El cóctel se completa con una gran reducción de la deuda privada desde 2012.

A la recuperación española ha contribuido la mejora de la liquidez y la reducción de la morosidad, ha recordado el titular de Hacienda. En ese punto ha recordado que el Gobierno tiene la intención de gravar fiscalmente a las empresas morosas. Ha explicado que la implantación del Sistema inmediato de Información —un mecanismo que permite a la grandes empresas declarar el IVA en tiempo real— será posible establecer los instrumentos para fijar sanciones tributarias a las compañías morosas.

Respecto a la reforma del sistema de financiación, el ministro ha insistido en que no se puede aprobar sin el concurso del PSOE. "No se puede aprobar una reforma sin que lo apoyan las comunidades gobernadas por el partido socialista", ha indicado. En ese punto, ha explicado como el Ejecutivo ha respaldado a las comunidades a través de los mecanismos de liquidez, como el FLA y el plan de pago a proveedores. "En cierta medida ha supuesto una reestructuración de la deuda autonómica.Y podemos completar esa refinanciación de la deuda autonómica. Pero sin crear agravios. Para no perjudicar a aquellas comunidades autonómicas que no tienen esa deuda". De esta forma deja abierta la puerta a la quita o a una refinanciación de esa deuda de las autonomías con el Estado.

Presunción de inocencia con Cristiano

El ministro de Hacienda ha sido preguntado por la situación tributaria del jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. La fiscalía le acusa de haber defraudado 14,7 millones de euros al no declarart los derechos de imagen en el exterior. "Nadie es un delincuente hasta que haya una sentencia en firme". Montoro pidió que se respete la presunción de inocencia y pidió que no se culpe al jugador del Real Madrid hasta que no se conozca la condena. "El principio de presunción de inocencia hay que aplicarlo en todos los casos”, ha argumentado.

"La Agencia Tributaria es una de las grandes instituciones del Estado. No mira sobre quien actúa. Pero es lógico que quienes generen más actividad económica sean los que tengan más probabilidad de ser inspeccionados", ha defendido el ministro. Y ha lanzado un reproche a los abusos fiscales del mundo del fútbol. "Lo que es pertinente es que actividades deportivas que deben comportarse de forma ejemplar y dar ejemplo al resto de la sociedad, porque son un reflejo para los niños, para la juventud, deben ser escrupulosos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias".

En este punto ha recordado que cuando fue nombrado ministro de Hacienda en esta segunda etapa del Gobierno del PP, se encontró con una deuda millonaria de los clubes de fútbol con Hacienda. "No tenía sentido. Se financiaban con el dinero de todo, como si fuera un banco", ha apuntado. La Agencia Tributaria lanzó un plan para reducir esa deuda y actualmente los clubes han bajado sus compromisos con el fisco.