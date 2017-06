La huelga de estibadores provoca el desvío de 34 buques fuera de España

Las grúas paradas de la terminal de Maersk en el Puerto de Algeciras. A. CARRASCO (EFE) | ATLAS

La huelga de 48 horas de los estibadores portuarios ha provocado el desvío de 34 buques fuera de los puertos del Estado. Algeciras, Valencia, Barcelona y Vigo perdieron estos barcos en favor de Sines (Portugal), Marsella-Fos (Francia), Génova (Italia) Amberes (Países Bajos) y Rotterdam (Bélgica). A esto hay que añadir los barcos que no tenían previsto de inicio hacer escala en España a causa de la situación de conflicto en la estiba española. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha insistido en que los paros de los trabajadores están provocando la pérdida de tráfico y de puestos de trabajo. Según Fomento, la huelga ha supuesto 110 millones de euros en pérdidas para la economía española. Sin embargo, los trabajadores han presentado un nuevo preaviso con otras cuatro jornadas de paros parciales, de 48 horas cada una, para la última semana de junio y la primera de julio.

En el Puerto de Algeciras se han desviado 19 buques, según informa en un comunicado Puertos del Estado. Además, APM Terminals, del grupo Maersk, ha informado de que su terminal en el puerto algecireño ha perdido 17.000 movimientos y 1.000 contenedores de importación, que no pudieron ser descargados al inicio de la huelga de 48 horas y siguen su ruta hacia el norte de Europa.

Maersk ha afirmado asimismo que sus clientes ya les piden rutas alternativas para evitar la llegada a los puertos españoles. Estas nuevas vías favorecerán a Sines (Portugal), Fos (Francia) y Róterdam (Bélgica), según recoge la nota de Puertos del Estado. Además, APM Terminals ha asegurado la capacidad para desviar de Algeciras 35.000 movimientos a la semana a otros puertos alternativos.

En Valencia, según Fomento, han sido siete los buques que no han llegado a sus instalaciones portuarias. A esto hay que añadir los 13 buques fondeados a la espera de que concluya la huelga de estibadores. El Puerto de Barcelona, el menos afectado de los tres principales, ha perdido seis buques que han sido desviados, mientras que Vigo ha perdido la llegada de dos barcos.

"Pido a los sindicatos que desconvoquen la huelga y con ello pongan fin a la sangría de desvíos definitivos de barcos que se está produciendo, para evitar así un daño irreparable para la economía del país, el tejido productivo y para el mantenimiento de los puestos de trabajo", ha asegurado De la Serna.

La respuesta a esta petición de Fomento ha sido clara: un nuevo preaviso de huelga para no dejar el calendario sin nuevas protestas en los puertos. Los nuevos paros serán, en concreto, del 26 al 28 de junio, del 29 de junio al 1 de julio, del 3 al 5 de julio y del 6 al 8 de julio. En este caso, serán huelgas parciales. Es decir, solo se parará en las horas impares. "Esta última fue ininterrumpida fue algo simbólico y para las próximas volvemos al sistema anterior", ha explicado el representante sindical Antolín Goya.

Seguimiento total de la huelga

La segunda parte del paro convocado por los sindicatos de la estiba ha vuelto a tener un seguimiento total. Puertos del Estado lo cifra en el 98,31% en el conjunto del sistema portuario español. Además, el organismo que depende de Fomento, ha insistido en la mayor consecuencia que provoca este nuevo día sin trabajo de la estiba: los operadores conocían la fecha de la huelga y han reprogramado sus escalas.

Esto hace que los nombramientos hayan sido muy bajos por la inactividad de los puertos. Este jueves se han llamado a trabajar a 1.019 trabajadores, una cifra similar a la de un día antes, cuando se acabó la jornada con el nombramiento de 1.088 estibadores. Unos datos que muestran la bajada de actividad en comparación con los paros anteriores: 1.113 trabajadores el 5 de junio, 1.511 el 7 de junio y 1.755 el 9 de junio.

Asimismo, por segunda jornada consecutiva, 15 puertos no han nombrado a estibadores durante el día de trabajo, salvo los servicios mínimos. Entre ellos están los puertos de Barcelona, Algeciras, Málaga, Baleares y Cádiz, entre otros.

Los sindicatos y las Autoridades Portuarias han vuelto a afirmar que se están cumpliendo los servicios mínimos y que no se han registrado incidentes reseñables. Además, tampoco hay congestión en el tráfico de camiones, dado que los transportistas decidieron no ir a las instalaciones portuarias para no colapsar los accesos.

Todo esto ocurre con los sindicatos pendientes de la decisión que tome la patronal Anesco este viernes, cuando votará en su asamblea general si acepta la última propuesta de los trabajadores. En el texto se recoge la garantía del empleo, una reducción inmediata del 5% del salario (el otro 5% pactado se reduciría al término del periodo de negociación) y la permanencia de las empresas en los nuevos Centros Portuarios de Empleo.