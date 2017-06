Investigación en Activa Mutua: favores y enchufes con dinero público

Joan Piñol Mora, político de CiU, alcalde de Móra d'Ebre (Tarragona) y diputado provincial de la Diputación de Tarragona, cobró hasta el mes pasado un sueldo de media jornada en la mutua de accidentes de trabajo Activa Mutua. A la vez, cobraba la dedicación exclusiva en la Diputación. Piñol asegura que es compatible, y aporta un dictamen legal, de un abogado privado, que así lo concluye. El dictamen argumenta que las mutuas solo se consideran entidades públicas en lo que respecta a la actividad sanitaria, y que como Piñol no es médico ni personal sanitario, no existe incompatibilidad. Es decir, que aunque las mutuas gestionan dinero público, no cobra dos sueldos públicos.

"En ningún momento he ocultado la situación. Siempre lo he declarado todo de forma puntual y transparente", explica Piñol a EL PAÍS, que ha comprobado que, efectivamente, su declaración de bienes reconoce este sueldo. Activa Mutua asegura que, siendo Piñol trabajador suyo, en el año 2011 accedió a los cargos públicos y que acordaron reducir su actividad y su sueldo al 50%. La mutua asegura también que nunca ha recibido ningún requerimiento o notificación sobre una posible incompatibilidad.

Ante las preguntas sobre su actividad en la mutua, Piñol aseguró no recordar cuántos clientes tenía asignados, pero que eran más de uno, que es lo que aparece en el registro de actividad aportado a la Seguridad Social y a la Fiscalía. "Además, después me dediqué a otras tareas como la preparación de concursos públicos y gestión interna. Hice varias cosas", dijo. "No iba cada día, sino que concentraba la jornada en dos o tres días, porque tenía media jornada. Era flexible", señaló sobre sus horarios. Sobre su función con los clientes, la calificó de "tutelaje" o "gestión", y también de "comercial":