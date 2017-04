Ryanair amenaza con suspender sus vuelos desde Reino Unido por el ‘Brexit’

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair advirtió este jueves que la salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) puede provocar la suspensión de sus vuelos desde el país durante un periodo de tiempo si el Gobierno británico no aclara como va a negociar con la UE la política de cielos abiertos para asegurar las operaciones, según aseguró su director de finanzas, Neil Sorahan.

El directivo indicó que las incertidumbres que rodean al divorcio entre Londres y Bruselas ha llevado a Ryanair a rebajar su previsión de crecimiento en Reino Unido del 15% al 6% en 2017, instó al Gobierno británico a aportar más claridad sobre la estrategia negociadora que adoptará para este sector durante el periodo de, al menos, dos años de conversaciones que mantendrá con los Veintisiete sobre los términos del Brexit.

Sorahan aprovechó la presentación en Londres de los nuevos objetivos del programa de atención al cliente Siempre Mejorando, que cumple su cuarto año, para hacer esta advertencia. “La suspensión de vuelos desde Stansted, Londres, y otros aeropuertos es una posibilidad muy real”, indicó, aunque reconoció que “el impacto en el negocio sería desastroso”.

Sorahan indicó que Ryanair decidirá en los próximos 12 meses si solicita una licencia de Reino Unido para operar vuelos domésticos en territorio británico o, por el contrario, opta directamente por la cancelación de un número de rutas en Reino Unido, que suponen ahora el 2% del total de sus operacionesl.

En este contexto, la aerolínea irlandesa recordó que si el Ejecutivo británico, como ha anunciado, abandona el mercado único y el sistema de "cielos abiertos" deberá negociar acuerdos bilaterales que le permitan operar, como hasta ahora, vuelos desde y entre este país y el resto de Europa.

Programa de mejora

Respecto a la cuarta fase de su programa Siempre Mejorando, la principal novedad será la posibilidad de conexión de vuelos dentro de la propia red de Ryanair y también con otras aerolíneas.

También inauguran dos nuevas bases en Frankfurt Main y Nápoles, y la bajada de las tarifas en muchos destinos, según indicó el jefe de marketing de la compañía, Kenny Jacobs. Su servicio Ryanair Rooms contará con más y opciones y el lanzamiento de Ryanair Holidays en más mercados con hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas.

En esta cuarta fase del programa, la aerolínea irlandesa también rediseñará y mejorará sus tarifas Plus (Regular, Plus y Flexi-Plus), además de ofrecer una nueva función de búsqueda y acceso a contenidos personalizados para cada usuario a través de su aplicación Into the Blue. Finalmente, los clientes podrán efectuar reservas preregistradas y auto chek-in para vuelos de ida y vuelta.