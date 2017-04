Pedro Larena, consejero delegado del Popular, abandona el banco

Pedro Larena dejará de ser consejero delegado del Banco Popular, ante lo que percibe como una fata de confianza del nuevo presidente, Emilio Saracho. Sin embargo, ante los rumores de esta mañana sobre que el nuevo responsable había decidido prescindir de Larena y sustituirlo por Miguel Escrig, un colaborador de la máxima confianza, fuentes de la entidad han informado de que "el consejero delegado cuenta con la confianza del presidente y del consejo". Lo que parece claro, en todo caso, es que Escrig ocupará el puesto de Larena.

Escrig, de 53 años de edad, comenzó su carrera profesional en JP Morgan, entidad de la que Saracho llegó a ser vicepresidente mundial. Como este pasó además por Banco Santander, entidad de la que fue director de gestión global del riesgo de mercado. En 1999 desembarcó en Telefónica, compañía de la que llegó a ser director financiero de 2010 hasta la llegada de José María Álvarez-Pallete a la presidencia en 2016.

Este movimiento llega después de un comunicado al regulador bursátil (CNMV) explicando que ha revisado algunas partidas de las cuentas de 2016, ya presentadas en febrero. El banco ha admitido que está revisando "la cartera de crédito y determinadas cuestiones relacionadas con la ampliación de capital de mayo de 2016". Según el banco, no habrá "un impacto significativo en las cuentas anuales de la entidad a 31 de diciembre de 2016 y no justifican, por tanto, una reformulación de estas". No obstante, la revisión llevará al banco a cargar la cuenta de resultados con varios cientos de millones de euros, en una cifra que el banco afirma que no está concretada. Fuentes de la entidad que le llevará a presentar pérdidas en marzo de 2017. El Popular ya perdió 3.485 millones de euros en diciembre pasado.

La entidad cae en Bolsa esta mañana más del 5% tras dar a conocer las correcciones de su contabilidad. Los desajustes anunciados suman más de 690 millones de euros. El Popular registró en 2016 las mayores pérdidas de su historia: 3.485,36 millones. Destinó 5.692 millones a provisiones para cubrir la depreciación de los activos inmobiliarios y para la devolución de las cláusulas suelo.

Falta de provisiones

En concreto, el banco apunta ahora que está analizando la "insuficiencia en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas", que afectarían a los resultados de 2016 (y, por ello, al patrimonio neto) por un importe de 123 millones de euros. También admite la "posible insuficiencia de provisiones asociadas a créditos dudosos en los que la entidad se ha adjudicado la garantía vinculada a estos créditos que, estimada estadísticamente, ascendería, aproximadamente, a 160 millones de euros".

Continúa con el reconocimiento de una "posible obligación de dar de baja alguna de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las que se estima que pudiera darse esta situación de, aproximadamente, 145 millones de euros, lo que podría tener un impacto, aún no cuantificado, en las provisiones correspondientes a esas operaciones". Tanto estos 145 millones como los 160 millones del punto anterior, según Popular, "proviene de ejercicios anteriores a 2015 y tendría, por ello, escaso impacto en los resultados del ejercicio 2016, aunque sí afectaría al patrimonio neto", reconoce.

Menos capital de calidad

Por último, Popular señala que "determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara", debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del Banco, "sin efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable". La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros, según la entidad que preside Saracho.

Aunque los cambios, insiste el banco, no afectan a las cuentas, sí cambia la ratio de capital. "A efectos del cumplimiento de los requerimientos de capital regulatorio, los impactos anteriormente citados y las estimaciones provisionales de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2017, se prevé que la ratio de capital total a 31 de marzo se sitúe entre el 11,70% y el 11,85%, siendo el requerimiento aplicable al Grupo, por todos los conceptos, del 11,375%", señala.