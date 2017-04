EL PAÍS Economía, la mayor oferta de información económica en español

El objetivo es claro. “Ser el gran portal de Economía en español del mundo”, afirma Antonio Caño, director de EL PAÍS. Esta cabecera reinventa cómo cubre la actualidad financiera con esta ambición como objetivo. A partir de ahora, la oferta informativa de EL PAÍS Economía es una trinidad compuesta por EL PAÍS, CINCO DÍAS y RETINA que se unen en una propuesta digital común para ofertar el abanico informativo de actualidad financiera más amplio del sector. Ya está a disposición de los lectores desde este domingo.

La transformación digital, la Economía 3.0, la tercera o cuarta (según a quién se pregunte) revolución industrial será una de las áreas con más refuerzo en la nueva etapa. “Ha surgido una nueva economía en la que la tecnología juega un papel clave. La información que ofrecemos necesita readaptarse a estas nuevas exigencias”, asevera Caño.

La necesidad de reforzar esta información, que tendrá en RETINA su sección más especializada, viene avalada por analistas y entidades financieras del mundo. El Foro Económico Mundial de Davos, en colaboración con Accenture, ha cifrado en 100 billones de dólares (unos 92 billones de euros) el gasto que asumirán empresas, gobiernos y emprendedores para dar el salto a estas finanzas reinventadas por Internet. Las cuatro empresas con mayor valoración bursátil del mundo son actores nativos de este ecosistema digital: Alphabet (antes Google), Apple, Facebook y Microsoft.

EL PAÍS refuerza áreas que el periódico no cubría con el grado de detalle de los medios especializados. "CINCO DÍAS va a fortalecer mucho nuestra información de empresas y mercados", apunta Caño. El diario especializado, el más veterano de la prensa española del sector desde su fundación en 1978, asumirá también con este tránsito e integración en EL PAÍS una gran transformación. “CINCO DÍAS se zambulle en el mundo digital salvando sus señas de identidad: ser un medio relevante para los inversores, empresas y quienes tienen que tomar decisiones sobre su dinero, ahorro o actividad laboral”, detalla Ricardo de Querol, director del diario económico.

Tanto la versión online como el diario en papel de CINCO DÍAS renuevan su aspecto y contenidos. “Tres pilares articulan nuestra oferta digital: compañías, mercados y una nueva sección llamada mi dinero muy centrada en explicarle al ciudadano cómo sacar el máximo rendimiento a sus finanzas”, explica De Querol. Los visitantes del nuevo portal de CINCO DÍAS encontrarán entre las novedades un área dedicada a la cobertura en directo de los mercados, que actualizará los resultados de las bolsas y también analizará e interpretará los flujos de la economía en tiempo real.

El papel seguirá la senda marcada por el portal web. “Tenemos que hacer el periódico de la era digital. Nuestro lector ya no es alguien aislado que solo adquiere información por una vía, sino que la consume por múltiples canales. Creemos que en este contexto de avalancha informativa el lector necesita información y análisis. Así que, manteniendo nuestras exclusivas y lo más relevante del día, vamos a dar un peso importante a la reflexión y estudio sobre las tendencias que están moldeando la economía. No solo lo que pasa, sino lo que está pasando y va a pasar", apunta el director de CINCO DÍAS.

EL PAÍS Economía también asume esta mentalidad digital como faro de sus informaciones. EL PAÍS pondrá su foco, dentro de este nuevo proyecto, en la macroeconomía, los negocios, la opinión y el análisis. “La edición en papel en el periódico no va a sufrir grandes cambios. Donde el lector sí notará la diferencia será en la oferta en nuestra web, donde encontrará una inmensa amplitud de contenidos", detalla Caño.

EL PAÍS Economía quiere ir más allá de lo escrito. “La información económica a veces es difícil de interpretar para el lector en el formato clásico. Hoy la información es en gran medida video. Lo es ya en EL PAÍS. Usaremos herramientas audiovisuales, infografías y la interacción para presentarle al lector la información económica de una nueva manera”, afirma el director de EL PAÍS.

Una de las webs que más subraya esta apuesta transmedia por los nuevos formatos será RETINA. El foco de esta cabecera es descifrar las claves de la economía digital, el universo volátil donde triunfan las startups, esas gacelas de las finanzas que con un mínimo de capital (humano y financiero) se transforman de la noche a la mañana en grandes motores de la economía. "No podemos contar un cambio de paradigma social usando las mismas herramientas de siempre. Apostaremos por el video, entrevistas y reportajes in situ, gráficos en movimiento, infografías, periodismo de datos… Visitar RETINA no será un hecho pasivo, sino que activará a sus lectores”, explica Guillermo Sánchez Vega, jefe de RETINA.

Esta nueva apuesta de EL PAÍS Economía no se circunscribe a lo meramente periodístico. El foro iberoamericano de transformación digital RETINA —que celebró su primera edición en mayo de 2016 en formato de gran evento—, está integrado dentro de esta renovada página web. “RETINA nació como el principal foro iberoamericano sobre transformación digital. En este evento intentamos que los actores de esta revolución interactuaran entre sí y también ofrecimos una reflexión sobre estos grandes cambios. Ahora pretendemos llevar esa reflexión al día a día”, detalla Sánchez Vega. La cobertura de todos los eventos de RETINA, el gran foro y los temáticos que surjan a lo largo del año, estará integrada también en este portal.

EL PAÍS: Una visión global y cercana de la economía

La sección económica de EL PAÍS pasa a formar parte del mayor proyecto de información financiera en español, acompañando a CINCO DÍAS y RETINA. Su cometido será explicar hasta el más mínimo detalle de los temas más relevantes de la economía tanto a nivel nacional como internacional. La evolución de los principales indicadores de la economía global, las operaciones empresariales de calado y las grandes cumbres multilaterales tendrán un seguimiento exhaustivo. Pero no solo eso. Esas noticias convivirán con el tratamiento más riguroso y cercano de la actualidad española en las materias que más afectan al día a día de los ciudadanos, de los usuarios, de los consumidores.

Esta propuesta se complementa con la imbatible oferta del suplemento dominical NEGOCIOS, que aporta reflexión y análisis sobre las noticias más destacadas de la semana. Y todo ello se hará con el magnífico grupo de profesionales que conforma el equipo de Economía de EL PAÍS, respaldado por una amplia red de corresponsales, que incluye redacciones en México, EE UU y Brasil. EL PAÍS, en definitiva, ofrecerá a sus lectores la mejor información desde los principales enclaves financieros del planeta. Lo hará adaptando el contenido a la forma en la que la sociedad los demanda: aprovechando las narrativas que ofrece la transformación digital, dando protagonismo al formato audiovisual y fomentando la conversación con la audiencia.

CINCO DÍAS: Referente para compañías e inversores

A punto de cumplir los 40 años, el decano de la prensa económica nacional vive un profundo cambio con nuevos contenidos y un rediseño en todas sus ediciones. La transformación refuerza su seña de identidad: un referente para las compañías, los profesionales y los inversores. El nuevo CINCO DÍAS está pensado para ser más útil al lector ofreciéndole la información imprescindible, los análisis y las claves para tomar sus decisiones económicas o profesionales.

La información nuclear se ordena en las áreas de Compañías, Mercados y Mi dinero. La primera se seguirá al detalle la actualidad de los sectores y empresas más relevantes en España y en el mundo. En Mercados se seguirá —en la web en tiempo real— la evolución de bolsas, divisas o bonos, así como el análisis de las tendencias de fondo. En Mi dinero se desmenuzará todo aquello que afecta al bolsillo de los ciudadanos: fiscalidad, productos financieros, salarios o pensiones; así como el impacto en el consumidor de los acontecimientos económicos. Y Fortuna abordará cuestiones más personales como el liderazgo, la vida profesional y sugerencias de ocio y lujo.

La edición impresa pondrá el acento en la reflexión y análisis. Con este objetivo, las primeras páginas serán ocupadas por Perspectivas, una zona más reposada del diario, que incluirá los análisis a fondo, artículos de grandes expertos, los Breaking Views de Reuters y los editoriales. En segundo lugar, Capital es el área de noticias (que incluye los contenidos de Compañías, Mercados y Mi dinero). En la tercera parte del diario, los contenidos de Fortuna sobre estilo de vida para directivos y profesionales y una selección de lo mejor de RETINA, el nuevo portal de la transformación digital.

La versión digital abarca además tres verticales especializados y actualizados a diario: Legal, sobre información jurídica con la prestigiosa firma de Wolters Kluwer; Territorio Pyme, un enfoque práctico para autónomos y pequeñas empresas en colaboración con el Club del Emprendimiento; y Smart Life, portal sobre consumo tecnológico en el que participa ADSL Zone.

CINCO DÍAS ofrece además especiales digitales, como el dedicado a la declaración del IRPF, y suplementos regulares como Destinos, Entorno, Premium Motor o Ciencia y Salud. A estos se sumarán Legal e Inmobiliario. El rediseño de las ediciones impresa y digital ha sido realizado con el estudio de innovación Audacity Partners.

RETINA: Las claves del talento y la innovación digital

La revolución digital y sus múltiples consecuencias sobre la sociedad y la economía requerían una nueva voz. RETINA nació en 2016 como un foro tecnológico iberoamericano que reunió en Madrid a figuras mundiales de la economía digital (entre ellas Richard Stallman, Matt Brittin o Mark Little) para descifrar sus claves. RETINA tendrá continuidad como foro de debate, pero ahora se convierte además en un espacio de información, formación y experiencias orientado a explicar las tendencias más actuales de la transformación digital, la innovación y el talento.

Las nuevas formas de trabajar, invertir o emprender serán el centro de Retina. La economía colaborativa, las fintech y las startups recibirán atención preferente. Entre las obsesiones del nuevo medio figuran el big data, la ciudad inteligente, el hogar conectado, la industria 4.0 o los nuevos medios de pago. También se abordará la esfera de lo personal: cómo orientar hoy la carrera profesional y la vida privada. RETINA prestará atención al futuro que ya está aquí desde la visión de sus periodistas y colaboradores, y también por la vía de una amplia red de expertos.

Los nuevos tiempos exigen nuevos lenguajes: RETINA es un producto 100% digital y de orientación multimedia que abrazará las nuevas narrativas, aquellas que integran elementos escritos con vídeo, audio, infografías interactivas y otros tipos de relato.