Así son los nuevos pobres de España

Jordi Pérez Colomé

Karima y Dris tienen seis hijos de 9 a 14 años. No trabajan desde hace años. Reciben una ayuda de 400 euros y otra de 200 por ser familia numerosa. Son los únicos ingresos fijos de la casa. Dris recoge chatarra en días sueltos y ahora llega la temporada del espárrago.

Karima se dedica cada día a buscar recursos: “Mi trabajo es buscar. Antes no conocía muchos sitios. Ahora sé todo. Hay que buscarse la vida poco a poco. Estoy acostumbrada, ya está”, dice. Cada mañana va a Caritas con sus tápers a buscar comida para tres. En el supermercado de Caritas compra algo para cenar. Hay productos básicos: leche, legumbres, aceite a precios rebajados. La trabajadora social le ayuda con los extras: “Hay muchas ayudas. Hay una tarjeta de Mercadona de 50 euros para comprar carne, pescado”.

Pagan 400 euros por una casa de alquiler de 4 habitaciones en Guadalajara. El dueño les permite pagar los gastos cuando pueden: “Es muy bueno”, dice Karima.

Dris llegó desde Marruecos a España en 2001. Trabajó 5 años de albañil y se quedó sin trabajo. Karima ha tenido varios empleos temporales: en el Ayuntamiento, en la cocina de un restaurante, en una lavandería.

Los padres y hermanos de Karima también viven en Guadalajara. La familia puede ayudar en momentos difíciles. Su vida es un equilibrio lleno de precipicios y donde el capricho es comprar ropa o poner saldo en el móvil. Karima tiene un Samsung viejo con la pantalla rota.

Karima no tiene grandes quejas: “No tengo ningún problema. No está bien, bien, bien, pero tenemos para comer y dormir gracias a Dios”, dice. Karima no es religiosa, pero lleva pañuelo porque le gusta; su marido no le dice nada. Uno de sus hijos de 9 años -los tres pequeños son trillizos- se llama Osama. Cada vez que dice “Osama”, suelta una risita: “A mí no me gusta, pero lo escogió mi cuñada. No tiene niños y le gustaba este nombre”.

Su mayor esperanza -quizá la única- es que sus hijos estudien tanto como puedan: “Yo no quise estudiar de pequeña. Pero ahora estoy todo el día detrás de ellos para que hagan los deberes. Y mi marido también”, dice. Karima sabe: la falta de estudios es un detalle clave en las personas en riesgo de pobreza.