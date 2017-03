La recuperación económica ayuda a las administraciones públicas a cumplir el déficit por primera vez

Las administraciones públicas españolas cumplieron con los objetivos de déficit en 2016 por primera vez en la crisis. La desviación entre gastos e ingresos presupuestarios se redujo al 4,33% frente al objetivo del 4,6% del PIB. El déficit se redujo un 12% durante el año pasado.

Tres factores explican la reducción de los números rojos. La recuperación económica está aflorando efectos positivos en las cuentas públicas, como los ahorros provocados en las prestaciones por desempleo o los mayores ingresos que aporta el sistema de financiación a las comunidades autónomas. Estos dos factores junto a los ahorros obtenidos por los ajustes de la Administración central —anticipo del cierre presupuestario y acuerdo de no disponibilidad— y los conseguidos al bajar los tipos de interés explican en gran medida que se haya logrado el objetivo de déficit.

No obstante, aunque las Administraciones públicas cumplieron la meta presupuestaria hay que recordar que el objetivo se suavizó hasta en dos ocasiones durante el año pasado. La meta inicial para el año pasado era el 2,8% el PIB pero tras incumplir en 2015 y salvar una seria amenaza de sanción por parte de Bruselas, las autoridades comunitarias decidieron flexibilizar los objetivos hasta dejarlos en el 4,6% del PIB.

A la reducción del déficit han contribuido de forma decisiva la consolidación fiscal de las comunidades autónomas. Estas administraciones regionales han bajado los números rojos a la mitad, desde el 1,72% de 2015 al 0,82% del año pasado. No obstante, se desvían ligeramente sobre el objetivo marcado, en el 0,7% del PIB. Las autonomías recibieron el año pasado más de 8.200 millones de euros adicionales del sistema de financiación, que comienza a aportar más recursos al sistema una vez que la economía ha iniciado la senda de la recuperación.

Gracias a estos recursos adicionales, que les corresponden directamente, 11 comunidades lograron cumplir los objetivos de déficit. Solo seis comunidades (Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Cataluña, Cantabria, y Asturias) no logran controlar sus números rojos al tope oficial.

Los Ayuntamientos registraron un superávit del 0,62%, el mayor de la serie. Los gastos de las entidades locales están encorsetados por la estricta regla de gasto —uno de los límites presupuestarios de la Ley de Estabilidad— y aunque reciben más ingresos no pueden aumentar sus compromisos de gasto por lo que generan superávit.

Agujero en la Seguridad Social

La Seguridad Social, una de las administraciones que más preocupación ha concitado durante el último año, ha conseguido ceñirse a su tope de déficit. El agujero del organismo encargado de pagar las pensiones y el servicio de empleo es equivalente al 1,62% del PIB y mejora la meta del 1,7% que le había marcado la Comisión Europea.

"Si no hubiéramos bajado el déficit público no estaríamos creciendo como lo estamos haciendo. No es consecuencia, es causa", ha insistido el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la conferencia de prensa para presentar los datos presupuestarios.

Las subidas de impuestos del último tramo del año, sobre todo el que afecta a las empresas (incremento de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades), ha contribuido de forma decisiva al cumplimiento del déficit.

El ministro ha explicado que las medidas de no disponibilidad de gasto, y el anticipo del cierre presupuestario del año pasado supusieron unos ahorros de 4.775 millones de euros. También se han producido otros 7.500 millones de euros por la menor aportación de España a los fondos de la UE y la caída del coste de intereses por el pago de la deuda.