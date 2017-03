Telefónica patrocinará al Real Madrid las dos próximas temporadas

Telefónica patrocinará a los equipos del Real Madrid tanto de fútbol como de baloncesto en las dos próximas temporadas, en un acuerdo que se convertirá en la principal línea de patrocinio de la operadora, según informaron a EL PAÍS en fuentes conocedoras del acuerdo. .

La presentación del acuerdo tendrá lugar este jueves, día 30, en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, y a la misma asistirán Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y José Mª Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica y las plantillas del primer equipo de fútbol y baloncesto.

La cifra puede rondar los 15 millones de euros en total

El Real Madrid firmó a finales de 2013 el patrocinio de Fly Emirates, cuyo propietario es el Gobierno de Dubai, para lucir la marca de la aerolínea en las camisetas del equipo blanco, por entre 25 y 30 millones de euros anuales. Un año después, firmó otro acuerdo con International Petroleum Investment Company (IPIC), fondo de inversión también del Gobierno de Abu Dabi, que se convirtió uno de los patrocinadores más importantes del club blanco por un importe no desvelado.

No obstante, el acuerdo con Telefónica no superará el montante del anterior ya que, aunque hay confusión sobre las cifras, al no llevar el logo en la camiseta, en la que seguirá figurando Emirates, la cifra total rondaría los 15 millones de euros por ambas temporadas. También se ha señalado en las mismas fuentes que el acuerdo puede ser por lo que queda de esta temporada y la siguiente, con la opción de una prórroga.

Telefónica es el patrocinador principal de la selección española de fútbol.

Merced al acuerdo, los jugadores de los equipos de fútbol y baloncesto participarán en actos de promoción de Movistar, el club blanco prestará su imagen a productos o servicios de la operadora, se ampliará el servicio wifi en el estadio Santiago Bernabeu y será preferencial la publicidad en el estadio de Movistar.

Patrocinios de Telefónica

Telefónica patrocina actualmente a la selección española de fútbol, al Estudiantes de baloncesto, y cuenta también con un equipo de ciclismo y figura como esponsor principal en el equipo del campeonato mundial de moto GP (Movistar Yamaha MotoGP): Se trata de la primera vez que una gran empresa de servicios española se decide a patrocinar al equipo blanco, debido a que la rivalidad con otros equipos no hacía aconsejable esta estrategia de marketing muy común en otros países como Alemania, donde las operadoras de telecomunicaciones como Deutsche Telekom han patrocinado a los equipos punteros de la liga alemana . El FC Barcelona fue patrocinado por La Caixa.

Hasta la firma del acuerdo con el Real Madrid, la principal línea de patrocinio deportivo de Telefónica es el equipo ciclista Movistar Team, con quien la operadora se ha comprometido hasta 2019. El equipo ha conseguido más de 180 victorias -entre ellas la clasificación general del Giro de Italia 2014 y la última Vuelta a España- y cuenta entre sus ciclistas de renombre con el colombiano Nairo Quintana y el corredor español Alejandro Valverde.

Precisamente, la pasada semana, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Telefónica han renovado el acuerdo por el que Movistar es patrocinador principal de la selección absoluta masculina y femenina y de la Selección Sub 21, además de tener los derechos de imagen del seleccionador Nacional absoluto, Julen Lopetegui.

La operadora también patrocina el Movistar Yamaha MotoGP, que cuenta con los pilotos Maverick Viñales y Valentino Rossi, y también esponsoriza algunos grandes premios del campeonato de motociclismo como el de Aragón.

Principal fuente de ingresos del Real Madrid

Por su parte, el Real Madrid prevé este año alcanzar unos ingresos en concepto de marketing y patrocinio de 248,2 millones de euros, lo que se convierte en su principal fuente de financiación, por delante de los derechos de televisión, con 168 millones; los socios y el estadio, con 154,2 millones y los ingresos derivados de los partidos amistosos y competiciones internacionales, que aportan otros 60,7 millones de euros.