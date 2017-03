Cordish pretende seguir adelante con el macrocomplejo en Madrid pese al rechazo oficial

The Cordish Companies no se rinde. El grupo estadounidense que planea construir un macrocomplejo de ocio en Torres de la Alameda (Madrid) sigue confiando en sacar adelante el proyecto. Considera que la Comunidad de Madrid, que ayer rechazó el complejo porque que le obligará a gastar 340 millones en infraestructuras y porque no reúne las condiciones para el tipo de desarrollo solicitado, “no ha entendido” la documentación aportada y se muestra optimista en que, “cuando se aclare el malentendido”, el proyecto será retomado, asegura en una nota de prensa. En cualquier caso, toda referencia al proyecto madrileño ha desaparecido de su página web, donde sí estaba este viernes.

El viernes, la Comunidad rechazó el proyecto Live! Madrid Resorts al considerar que no se ajusta a los requisitos para ser tramitado como Centro Integral de Desarrollo (CID), un procedimiento “absolutamente excepcional” que concede al promotor una serie de ventajas urbanísticas, fiscales y de normativa en materia de juego. El proyecto en su totalidad sí cumplía esos requisitos, pero no la primera fase por sí sola, la única cuya construcción estaría garantizada. El resto dependería del éxito de la primera fase. Además, ponía en duda su viabilidad económica y estimaba que originaría a las arcas regionales un gasto de 340 millones en infraestructuras viarias y ferroviarias. Por todo ello, rechazaba el proyecto, aunque dejaba la puerta abierta a darle luz verde si se “subsanaban” todas estas cuestiones.

En su respuesta, Cordish se muestra convencido de que todo se debe a un “malentendido”: o bien el Gobierno de Cristina Cifuentes “no ha entendido la documentación” presentada o la empresa no ha sabido transmitirla correctamente. Aclara el grupo que no ha “solicitado ninguna infraestructura o subsidio público”, que consideran innecesarios, y que están “totalmente comprometidos a construir el proyecto en su totalidad”. Esto es, asegura que invertirá los 2.200 millones de la fase 1. Eso sí, esta fase está dividida en tres “áreas” y la empresa pretende abrir el complejo en cuanto tenga la primera. Asegura que ya había destinado a esta primera área “un mínimo de 550/600 millones de euros” propios, “lo que garantizaba una apertura y construcción rápida”.

Foto y vídeo: uno de los centros de ocio del grupo Corbish, en Texas

Como ya hiciera en la presentación, la empresa marca distancias con Eurovegas, el otro gran proyecto de ocio que fue desechado por las prebendas fiscales y legales que exigía su promotor, el magnate de los casinos Sheldon Adelson. “Live! Resorts Madrid no es Eurovegas”, señala en una nota enviada ayer, remarcando que solo de un 10% a un 15% de la superficie total estaría dedicada al juego.

Por todo ello, se declaran “sorprendidos” por la decisión del Ejecutivo de Cifuentes, aunque “optimistas” en que el proyecto vuelva a ser encarrilado “cuando se aclare el malentendido y el Gobierno Regional entienda estos puntos”. Para ello, el grupo estadounidense solicita oficialmente “con el debido respeto a la Comunidad de Madrid” la documentación que se ha ido incluyendo en el expediente, “de la que durante los pasados meses y hasta este momento no ha tenido noticia alguna”.