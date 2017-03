España vuelve a mirar a las renovables

En 2020, el 20% de la energía que se consuma en España —eléctrica, transporte o calefacción— debe ser de origen renovable. Es el objetivo europeo. En 2015, el último dato cerrado por Eurostat, ese porcentaje estaba en 16,15%, casi el mismo que en 2014. Daniel Navia, secretario de Estado de Energía, sostiene que la nueva subasta acercará a España al objetivo. “Estaremos en el 18%”, dice.

La UE se ha comprometido a descarbonizar —que no emita CO 2 — su sector eléctrico en 2050. Para España supondría una inversión de 10.000 millones al año, según un estudio de Alberto Amores. Ante un volumen así, el sector pide a los partidos un pacto para dar seguridad a las inversiones. “Que se pongan de acuerdo”, resume José Miguel Villarig, de APPA. Navia asume esa necesidad: “El sistema energético es un gran transatlántico y cada capitán no puede virar el rumbo”.