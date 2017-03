Bruselas redobla la presión para que España acometa la reforma de la estiba

Bruselas presiona a España para que cumpla con la exigencia de los tribunales europeos de acabar con el monopolio en el sector de la estiba. La Comisión ha reaccionado este viernes al rechazo a la reforma del Parlamento español al instar al Gobierno a seguir adelante con la liberalización. "Es esencial que España reforme su sistema de trabajo en los puertos, que no respeta las leyes europeas. Hay una propuesta de sanción y la iniciativa la tienen las autoridades españolas", ha señalado una portavoz de la Comisión Europea al ser cuestionada sobre el tema.

España fue condenada el 11 de diciembre de 2014 al pago de 27.522 euros diarios por no modificar la regulación de la estiba; la cantidad total desde ese día hasta este viernes asciende a 22,8 millones de euros. "Hemos dicho muy claramente cómo debe ser la reforma y corresponde a España ponerla en marcha. El procedimiento de infracción se mantiene, y estamos listos para prestar ayuda técnica al Gobierno español en caso de que sea necesario", ha asegurado la portavoz.

Bruselas no ha puesto plazos al Gobierno, pero invita a España a cumplir con la decisión tomada por la justicia europea no solo por estar en línea con las reglas comunitarias. "Es una cuestión de competitividad", afirma la Comisión. La comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, ya avisó de la pérdida de competitividad de los puertos españoles la pasada semana en Madrid. "No se pueden mantener sistemas de monopolio como este", afirmó Bulc. La eventual multa acumulada avanza cada día y en caso de una nueva sentencia contraria a España se elevaría a 134.107 euros diarios. Aun así, un giro en las negociaciones haría que finalmente no haya que desembolsar ni un solo euro. "El procedimiento se detiene cuando el Estado cumple con las normas", han explicado fuentes comunitarias.

La fecha de la nueva decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es todavía desconocida, aunque fuentes de la Corte estiman que aún puede tardar meses. Según datos del TJUE recogidos por Europa Press, la duración media de los procedimientos es de 14,7 meses, y el recurso de la Comisión es de julio del pasado año, por lo que no puede descartarse que el dictamen se alargue hasta el otoño.

Entretanto, las negociaciones del Gobierno con patronal y sindicatos continúan con el ruido de fondo de la resaca política del varapalo al Gobierno propinado por el Congreso. "No existe una UE a la carta y si estamos en Europa, hay que estarlo para todo", ha advertido el ministro de Economía, Luis de Guindos. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha calificado de "irresponsable" la oposición del PSOE al real decreto ley. "Supone una multa que vamos a pagar todos los españolitos porque alguien está jugando a ver quién gana el pulso en el hemiciclo", ha lamentado en una entrevista a los Desayunos de TVE.

Los socialistas han respondido recordando al Gobierno que ha tenido dos años para adaptar el sector de la estiba a la normativa europea. Además, los socialistas han avisado de las consecuencias de tomar medidas precipitadas. "Si no se hace bien, podemos dejar a miles de trabajadores en la calle, en situación de precariedad laboral", ha asegurado Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE.