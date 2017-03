El Gobierno y los estibadores buscan un acuerdo de última hora

A última hora y para evitar una derrota política que visibilice la debilidad del Gobierno, el ministro se ha sumado a la negociación entre estibadores y patronal del sector para intentar atraer los votos de la oposición si consigue un acuerdo. Eso sí, lo hizo con un anuncio en el Congreso a escasas horas de que se produjese el encuentro, en el que los principales responsables de los sindicatos no estaban presentes. En esta nueva reunión, el Gobierno ofreció a las partes un principio de acuerdo para acabar con el bloqueo actual, que tiene al Ejecutivo frente al precipicio de la derogación del decreto ley.

Entre los puntos recogidos en el documento presentado está el subsidio, del que se hará cargo el Ministerio de Empleo, que alcanzaría el 70% del salario medio del estibador en los últimos seis meses. A esta prejubilación solo se pueden acoger quienes le queden 60 meses o menos para la jubilación, que en el caso de los estibadores es a los 55 años. "El acuerdo está inspirado en el último pacto que se alcanzó entre sindicatos y patronal", ha manifestado De la Serna. Con esta propuesta, según argumenta el ministro, se garantizaría el empleo del 100% de la plantilla actual, la mejora de la productividad de los puertos, concesión de ayudas a los trabajadores portuarios y el seguimiento y control del Ejecutivo de estos compromisos. "Es un esfuerzo enorme del Gobierno. Son cifras y porcentajes que están en los máximos de las reconversiones de sectores anteriores", ha insistido en varias ocasiones el ministro.

De la Serna ha explicado los cuatro puntos el documento presentado a los presentes en la reunión de este miércoles en el Consejo Económico y Social (CES), en Madrid. "Se garantiza el empleo y la convalidación del decreto evitaría la multa", ha recordado el ministro. La sanción que acumula España está en algo más de 20 millones de euros, aunque en caso de no convalidarse el decreto aumentaría por cada día de incumplimiento de la sanción.

Los responsables de los sindicatos de los trabajadores no estaban en esta primera fase de la reunión, ya que estaba previsto que la convocatoria era en principio para un encuentro técnico entre las partes. Desde la Coordinadora estatal de trabajadores del mar (CETM), sindicato mayoritario del sector, aseguran que no les avisaron de que el Gobierno estaría en el encuentro de hoy. Sin embargo, De la Serna, a la salida de la primera parte de la reunión, ha argumentado que el mediador se lo hizo saber a las partes este martes.

En la reunión técnica, los que sí han estado presentes han sido el secretario de Estado de Transporte, Julio Gómez-Pomar, y el director general de Empleo, Xabier Thibault, además de los servicios jurídicos de las partes, el mediador Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, y el ministro de Fomento.

Sin apoyo parlamentario

"Esta propuesta debe ser más que suficiente para que el PSOE permita convalidar el decreto. Si quiere la garantía del empleo y cumplir con Europa, tendrá que votar sí al decreto", ha dicho De la Serna. Con la abstención o el voto a favor del grupo socialista la reforma saldría adelante. Sin embargo, Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso, aseguró este martes que no apoyaría la reforma si no había un acuerdo previo entre los agentes sociales y esto todavía no ha ocurrido.

De hecho, el pacto antes del debate parlamentario se antoja complicado. Además, el ministro de Fomento ha afirmado que no contemplan un nuevo retraso. En estos momentos, todo queda a la espera de la respuesta de la patronal, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), y los sindicatos de estibadores.