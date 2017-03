Fernández Toxo se retira tras ocho años al frente de Comisiones Obreras

Ignacio Fernández Toxo ha anunciado hoy ante el consejo confederal de CC OO que se marcha, que en el siguiente congreso del sindicato no renovará su cargo y que da paso a un nuevo dirigente, según ha anunciado en el consejo confederal del sindicato que se está celebrando este sábado. Lo hace un mandato antes de lo que imponen los estatutos del sindicato porque, como dijo a comienzos de esta semana, es el momento de la renovación generacional. Las miradas se centran ahora, sobre todo, en Unai Sordo, el líder de la organización en el País Vasco, como ha dejado escrito en Twitter el líder de la organización en Cataluña, Joan Carles Gallego. También Javier Doz, un histórico de la organización ha publicado el anuncio en la red social.

Antes de marcharse, todavía quedan bastantes incógnitas por despejarse, sobre todo, fuera de la organización. Pero en su mayor parte no dependen solo de él. La concreción y los detalles de la reforma de pensiones o dilucidar la incógnita de si hay o no pacto salarial para este año -todo apunta a que no- son asignaturas que pueden resolverse antes del 29 de junio, cuando comienza el XI congreso de CC OO, que acabará el 1 de julio.

Fernández Toxo deja la organización con 64 años, cumplirá 65 en noviembre, y deja a su sucesor la tarea de implantar la hoja de ruta que emana del documento Repensar el sindicato, que marca, entre otras una prioridad clara, recuperar la afiliación perdida durante la crisis, que ha llegado a caer por debajo del millón. Durante estos años las bajas han superado los 260.000 en algunos momentos, aunque, como el mercado laboral, ya hace tiempo que las altas crecen y superan a las bajas.

También tendrá que engrasar las relaciones con UGT. Desde que hace un año llegó a la dirección del otro sindicato mayoritario Pepe Álvarez, las relaciones no son tan fluidas como lo eran con Cándido Méndez. Incluso ha habido episodios de claras discrepancias públicas, como la primera demanda de una subida salarial para 2016 de UGT, un 4%, que iba mucho más allá de lo que pretendía poner sobre la mesa CC OO, que quería priorizar la creación de empleo en la negociación. Finalmente, hubo acuerdo, pero públicamente quedó la diferencia.

También la diferente forma en que Álvarez y Toxo responden a las preguntas sobre una posible huelga general evidencia la distancia entre ambos. El primero juega ambiguamente con la idea cada vez que se le cuestiona. El segundo, sin descartarla, se distancia de la convocatoria mientras haya negociaciones abiertas.