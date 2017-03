“Debería estar prohibido que alguien con menos de 30 años compre una casa”

Cuando Fernando Encinar (Ávila, 1969) fundó Idealista.com a principios del año 2000, estallaba la burbuja de las puntocom. Junto a su hermano Jesús Encinar y a su tercer socio, César Oteiza, capearon el temporal. El portal inmobiliario líder en español alcanzó el equilibrio financiero (break even) en enero de 2003. Desde entonces, y a pesar de que la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria española les golpearon de lleno, no han tenido ni un mes con pérdidas —en enero de 2017 tuvieron cerca de 40 millones de visitas—, recalca Encinar.

En sus oficinas centrales de Madrid, el jefe de estudios de Idealista tiene su puesto de trabajo junto con el equipo de comunicación y de Idealista News, el medio de comunicación que lanzaron en 2007 para informar sobre el mercado de la vivienda y economía. Su hermano Jesús se sienta con el equipo de tecnología. No quieren despachos, prefieren ser testigos de lo que sucede en el día a día del mercado inmobiliario junto al resto del equipo. Un sector que, en el caso de España, vuelve a crecer tras ocho años de parálisis.

Pregunta. En 2016 se vendieron 403.866 casas, la mayor alza interanual desde 2007. ¿Corren buenos tiempos para el mercado de la compraventa de vivienda en España?

Respuesta. Nunca llovió que no escampara. En algún momento teníamos que empezar a tener visos de normalización, que no de recuperación. Durante el primer semestre de 2014 la curva de desempleo empieza a bajar de manera constante y comienzan a generarse puestos de trabajo. Miles de personas pasan de la incertidumbre a la certidumbre y empiezan a alquilar, lo que se ha notado en los precios del alquiler en 2015 y en 2016. En el mercado de la compraventa de vivienda ha habido un efecto dominó puesto que muchos compradores estaban esperando a que los precios se ajustaran y a que la recuperación económica empezase a ser real. Por todo ello, llegamos a las cifras de venta de vivienda del año pasado.

P. ¿Estamos ante un nuevo boom del sector inmobiliario?

R. No. Es verdad que hay productos inmobiliarios que están subiendo de precio en determinadas zonas donde ha habido una mayor creación de empleo y en los que existe un interés de los inversores por comprar activos inmobiliarios y sacarlos al mercado del alquiler. Pero en buena parte del estado español siguen bajando los precios de las viviendas tanto para su compra como para alquilarlas.

P. Se ha vuelto a abrir el grifo de las hipotecas, pero surge la duda de cómo puede afectar al sector la sentencia de las cláusulas suelo.

R. Los bancos han tenido que enfrentarse a esta sentencia y lo que probablemente harán será encarecer las hipotecas a futuro. Las entidades bancarias tienen que cubrir todos los escenarios imprevistos y lo hacen a base de aumentar porcentajes de comisión. El que ya tenga una hipoteca, genial, pero los que quieran solicitarla tendrán que enfrentarse a unas condiciones más duras y estrictas.

P. ¿Alquilar está de moda?

R. Actualmente hay un equilibrio entre comprar y alquilar. He vivido de alquiler 22 años, he sufrido la estigmatización del porqué no compraba una casa y la situación actual me encanta. Por ejemplo, en Madrid, hemos pasado de tener un 9% del parque de viviendas en alquiler en el año 2000 a contar con un 26% aproximadamente. Y la demanda sigue creciendo. La crisis económica ha dejado una huella en la corteza mental de la gente, muchas personas piensan que comprarse una casa es una inversión de alto riesgo. Hay otras que quieren comprar pero no pueden. Y luego están miles de jóvenes que comparten piso y ni se plantean comprar casa. Debería estar prohibido que alguien con menos de 30 años se compre una casa.

P. En ciudades como Madrid y Barcelona hay una altísima demanda y se habla de una burbuja de los precios de alquiler. ¿Qué opina?

R. No existe tal burbuja. Lo que pasa es que hemos estado cinco o seis años en los que precios de las viviendas en alquiler no han subido, se han mantenido o han bajado. Pero a partir de 2015, al calor de la bajada del desempleo y de que hay más gente que puede irse de alquiler, los precios se sitúan al nivel de una situación de recuperación económica. Lo que sí que hay es una demanda enorme en ambas ciudades. Un anuncio de alquiler en Madrid o Barcelona puede durar dos días desde que se publica en Idealista.

P. ¿En qué medida ha afectado a la cuenta de resultados de Idealista la crisis económica?

R. La crisis nos pilló como a todos. En 2008, en cuestión de meses, se cayeron un tercio de nuestros ingresos. Como habíamos vivido la burbuja de las puntocom y estábamos plenamente convencidos de que había una burbuja inmobiliaria en España, intuíamos la que se nos podía venir encima y ajustamos al máximo nuestra capacidad de gasto. No tener deuda ha sido una de las razones de nuestra supervivencia. Además, en paralelo, hemos ido lanzando Idealista en Italia y Portugal porque las crisis también son momentos de oportunidades.

P. ¿Cuáles son sus principales líneas de negocio?

R. Nuestra fuente de ingresos más importante son los cientos de miles de anuncios de compraventa y alquiler de vivienda que se publican en Idealista. Luego están los servicios añadidos como Idealista hipotecas, un broker hipotecario online que compramos en 2010; Idealista tools, un software de gestión para agencias inmobiliarias o Tercero B, que ahora se va a llamar Idealista Data y con el que pretendemos ser el gran gestor de todo el big data que hay sobre el sector inmobiliario español.

P. En 2015, el fondo de inversión Apax Partners compró la mayoría de las acciones de su compañía, ¿cuál es su papel actual?

R. Los tres socios seguimos como gestores y como accionistas. Cuando se negoció con Apax, Jesús, César y yo reinvertimos parte del dinero para seguir teniendo acciones de Idealista. No hemos hecho pública la valoración, ni el precio, ni los porcentajes.

P. Tras 17 años al pie del cañón, ¿cuál es la salsa mágica para ser el portal inmobiliario líder en español?

R. Ser líder no significa que te tengas que dormir en los laureles, hay que seguir siendo consciente de los gastos y de los ingresos y, en nuestro caso, estamos obsesionados con la retención del talento para que la gente quiera trabajar en Idealista. Ahora mismo estamos en tres países y nos queda mucho trabajo por delante: queremos seguir siendo la solución más útil para buscar una casa en la Red.