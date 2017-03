La herencia de David Álvarez, la última batalla en la guerra de los Eulen

La batalla de la familia Álvarez parece no tener fin. La muerte del patriarca, David Álvarez, hace más de un año, no ha supuesto el final de la encrudecida riña entre los hijos, separados en dos bandos y enfrentados desde 2009 por el control de Eulen, multinacional de servicios con sede en Madrid. Al contrario: el reparto de la herencia abrirá un nuevo frente. Porque todavía no se han repartido las propiedades entre los siete vástagos Álvarez. Pero las cuentas que cada parte hace de cómo quedará el equilibrio de poderes son bien distintas y ya han provocado una nueva demanda en los tribunales.