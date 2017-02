Grandes municipios españoles exigen al Gobierno más autonomía financiera

Alcaldes y concejales de Hacienda de 70 municipios españoles de diferente signo político -Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza o Valladolid, entre otros- han rubricado hoy en la capital valenciana una declaración institucional donde reclaman una reforma de la financiación local que levante las restrictivas reglas de gasto impuestas por el Gobierno español y les permita "disponer libremente" del superávit municipal.

Más de medio centenar de municipios españoles han participado en las Jornadas Municipalistas celebradas este jueves y viernes en Valencia y de las que ha salido una propuesta de reflexión “de sentido común, de mínimos y con amplio respaldo en el mundo académico” de cara a la reforma de la financiación local, ha manifestado el teniente de alcalde de Barcelona, Gerard Pisarello (Barcelona en comú), ahora que el Gobierno español ha abierto el proceso de reforma de la financiación en el ámbito autonómico y local.

El alcalde de Valencia y anfitrión de las jornadas, Joan Ribó (Compromís), ha insistido en que el municipalismo español necesita un nuevo modelo de financiación local porque el que tiene es insuficiente, caduco y restrictivo. “Necesitamos que los ayuntamientos dejen de ser el patito feo de la democracia española”, ha dicho al cierre de las jornadas.

Las entidades locales acumulan desde 2012 superávit presupuestario frente al objetivo de equilibrio que les ha exigido el Gobierno y, desde 2014 la deuda local se sitúa por debajo de lo que tienen asignado, por ello reclaman reglas de gasto menos restrictivas, que les permitan destinar los remanentes a políticas sociales. "Solamente en 2015 los ayuntamientos españoles arrojamos 5.000 millones de euros de saldo positivo en nuestras cuentas", ha explicado el concejal de Hacienda de Valencia, Ramón Vilar (PSOE). "Y a pesar de ello, somos las única administración que tanto para 2016 como para 2017 se nos ha exigido un objetivo de déficit del 0%".

La Declaración de València pide que la reforma de la financiación se asuma conjuntamente con la autonómica, que se establezcan transferencias "incondicionales" de las Administraciones central y autonómica y un mayor margen de maniobra con los impuestos propios y compartidos.

El concejal de Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid) -la alcaldesa Manuela Carmena asistió a la apertura el jueves- ha subrayado que la ley de Estabilidad Presupuestaria española "va más allá de lo que dice la UE, y eso tiene un significado profundamente ideológico, no técnico". Sánchez ha ofrecido la ciudad de Madrid "para dar continuidad" al proceso de reflexión iniciado en Valencia.

Francisco de la Torre (PP), alcalde de Málaga, ha criticado que el proceso de descentralización autonómica no fuera acompañado de un proceso de transferencias claras al ámbito local. “Queda todo eso por hacer y no es fácil después de 30 años de inercia de centralismo autónomico, pero es el momento de plantearlo”. De la Torre ha insistido en que los municipios españoles, en término de euros por habitante, son los más débiles de Europa si se comparan con alemanes, franceses o italianos.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, del PSOE, ha subrayado que los alcaldes y alcaldesas ”estamos cansados de quejarnos siempre de los mismos problemas. A nadie se le ocurre pensar un sistema de financiación autonómica que no fuera previamente acordado con las comunidades autónomas. Bueno, pues hay un sistema de financiación local que no solo no se ha acordado con los municipios sino que se impone en contra de su criterio”.

Puente ha insistido en que es necesaria una movilización de alcaldes y alcaldesas de España para conseguir algo justo. "Somos la Administración que presta los servicios más próximos a la ciudadanía y no se nos tiene en cuenta a la hora de establecer la financiación. Esto no puede prolongarse más".