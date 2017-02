La Audiencia imputa a Fernández Ordóñez por la salida a Bolsa de Bankia

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado este lunes que se cite a declarar como investigados, antigua figura de imputado, a los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenía bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a Bolsa, entre ellos el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez y el expresidente de la CNMV, Julio Segura. La sala también ha acordado citar como investigado a Fernando Restoy, número dos de la CNMV en el momento de salida a Bolsa, subgobernador del Banco de España hasta el pasado 4 de enero.

El pasado 22 de noviembre el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón se opuso a imputar en el caso Bankia a Fernández Ordóñez, Restoy, Segura y Comín. Rechazaba así las peticiones de la acusación particular, la Confederación Intersindical de Crédito, (CIC), lo había solicitado porque entendía que los correos del entonces jefe de inspección de Bankia, José Casaus, en los que sostenía que BFA-Bankia era inviable y "desaconsejaba encarecidamente la salida a Bolsa", convertían a los dirigentes supervisores en responsables del quebranto patrimonial. En opinión del fiscal, sin embargo, el juicio trata de averiguar si se falseó la información en los folletos de salida a Bolsa de Bankia, y en los correos de Casaus no se cuestionaba la validez de la contabilidad y de las provisiones que tenía la entidad antes de salir a cotizar.

En un auto, sin embargo, los magistrados admiten ahora parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez instructor Fernando Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a Bolsa de la entidad financiera.

Además de a Fernández Ordóñez y Segura, la Sala acuerda que se cite también como investigados a los responsables del Banco de España Pedro Comín, Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui.

El auto considera procedente la petición de los recurrentes de llamar a declarar a los responsables de ambas entidades, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a bolsa y que, según aquellos, la autorizaron “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”.

La Sala analiza la testifical y los correos electrónicos aportados en la causa del inspector del Banco de España José Antonio Casaus y califica de “razonable” y “razonada” la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios “múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”.

Los jueces consideran también que en la fase actual de la instrucción, tal y como sostienen los recurrentes, no es el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a una determinada calificación jurídicas de los hechos (posible estafa de inversores del ex art 182 bis), como ha realizado el instructor, sino que no procede verificarse hasta finalizada la investigación.

La Sala rechaza la solicitud de que se oficie al Banco de España para que aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección corporativa entre José Antonio Casaus y Pedro Comín, por tratarse de una diligencia “manifiestamente excesiva”.