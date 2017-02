Los partidos apoyan que se aclare el papel del Banco de España en la crisis

El Ministerio de Economía ha reaccionado a las declaraciones del gobernador del Banco de España mostrando su "disposición plena" a colaborar con cualquier investigación que decida el Parlamento, según han trasladado fuentes del Ministerio a este periódico. En una tribuna publicada en El PAÍS, Luis Linde, gobernador del Banco de España, ha manifestado estar dispuesto a hacer examen de la labor del supervisor durante la crisis bancaria: "Superada la crisis y estabilizada la nueva supervisión europea y, en el marco de esta, la supervisión del Banco de España, es, seguramente, el momento de ofrecer una visión de conjunto de cuál fue la actuación del Banco de España durante el periodo 2008-2012", afirma el gobernador.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha recordado en multitud de ocasiones que se han enviado a los tribunales 47 operaciones supuestamente irregulares de entidades financieras que han recibido ayudas públicas. "El Gobierno no tiene ningún tipo de objeción a la creación de una comisión de investigación. Si ha habido un proceso que ha tenido luz y taquígrafos ha sido el del rescate bancario en España. Incluso seguimos teniendo informes posteriores, es decir, cada tres o cuatro meses aparece por aquí la Comisión y el BCE y hacen un informe", comentó el ministro el pasado día 31 en su intervención en la comisión de Economía del Congreso.

Y la portavoz de Economía del PP en el Congreso, Teresa Palmer, se manifiesta en el mismo sentido: "Valoramos muy positivamente la iniciativa del gobernador de exponer cuál fue el papel de la institución durante la crisis porque así conoceremos mejor cuáles fueron los errores que pudo cometer el Banco de España durante la crisis entre los años 2008 y 2012 para que no se vuelvan a repetir en el futuro. La transparencia es una de nuestras señas de identidad en nuestra gestión, por lo que todas decisiones que vayan este sentido, como esta, nos parecen muy positivas".

El PSOE discrepa de Linde sobre el periodo que debería investigarse. La etapa elegida por el gobernador coincide básicamente con la segunda legislatura del gobierno socialista de Zapatero. “Para analizar con profundidad lo que ha ocurrido hay que ir a la génesis de la burbuja y, por lo tanto, el período a analizar debe ir entre el 2000 y el 2016”, señala Pedro Saura, portavoz de Economía del Grupo Socialista.

No hay objeciones al escrito de Luis María Linde respecto a la necesidad de ir al fondo de lo que ocurrió en España para que se diera “una burbuja que tanto sufrimiento produjo, con una destrucción de empleo terrible y con una asignación de recursos claramente ineficiente”, continúa el responsable económico socialista. “Muy de acuerdo con el fondo que expone el gobernador pero no con el período que pide que se analice”, precisa. “El rescate fue el producto de una política económica inadecuada y de una supervisión y regulación equivocada”, replica. Si no se pone la lupa desde el 2000 “no se acertará en el porqué del origen del problema y tampoco con las soluciones para que no vuelva a ocurrir”, concluye Saura.

Comisión de investigación

Ante las explicaciones de Linde, Ciudadanos ha reclamado que se apruebe en el Congreso una comisión de investigación sobre el rescate bancario. “Nos parece bien que se den explicaciones y se valoren actuaciones”, ha resumido José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos y número dos de Albert Rivera, en conversación con este diario. “Nosotros creemos que el Banco de España, entre otros, debe venir al Congreso a dar explicaciones sobre la gestión de la crisis bancaria, que condujo al rescate del sector financiero, en una Comisión de investigación sobre el tema”.

Los 32 diputados de Ciudadanos son insuficientes para impulsar esa Comisión. De hecho, la iniciativa del partido ha sido rechazada ya tres veces por defectos de forma o disparidad de criterios sobre el papel que debe jugar la Mesa del Congreso. El Reglamento dice que las Comisiones de investigación son aprobadas en el pleno, previa petición de dos grupos, la Mesa o 70 diputados.

Rivera acusa a PP y PSOE de bloquear la investigación parlamentaria y busca alternativas para llevarla a cabo. En consecuencia, se ha abierto a apoyar la petición impulsada por Unidos Podemos a través de Alberto Garzón, líder de IU. Sin embargo, esta se enfrenta a otro problema: los dos partidos mayoritarios creen que no debe haber dos Comisiones de investigación al mismo tiempo y priorizan la que está destinada a esclarecer la labor del Ministerio del Interior durante el mandato de Jorge Fernández-Díaz.

Izquierda Unida considera que el Gobierno del Banco de España ha sido “corresponsable” de la crisis económica y financiera. “Hay que pensar que el Banco de España se pasó los años de la burbuja inmobiliaria recomendando reformas laborales, recortes en los salarios y una serie de cuestiones que no eran de su incumbencia. Y, sin embargo, dejó pasar el crecimiento de la burbuja inmobiliaria y el estallido del sistema financiero, que es de lo que realmente tendría que ocuparse”, ha recordado este viernes el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, coportavoz de Unidos Podemos en el Congreso. En 2012, Izquierda Unida ya solicitó la creación de la comisión, pero una mayoría de los diputados de la Cámara Baja se opuso. “Esperemos que ahora, con la nueva aritmética parlamentaria, se pueda constituir por fin”, ha asegurado Garzón, que precisamente fue quien llevó el debate al Congreso aquel año.

Además, el coordinador federal de IU considera que los gobernadores del Banco –los pasados y los actuales– no son los únicos con responsabilidad directa. “En algunos países, como Estados Unidos, sí que se pusieron en marcha comisiones de investigación y por ellas tuvieron que pasar no solo altos cargos de instituciones públicas, sino también privadas”, recuerda el diputado. Con el objetivo de investigar y analizar el papel y la responsabilidad de cada uno, “se logró un resultado muy interesante que arrojó luz sobre lo ocurrido”.

“Ojalá en España lleguemos algo parecido. Solo hace falta voluntad política”. No obstante, Garzón se muestra “escéptico” en cuanto a la voluntad política que puedan tener PP y PSOE, “dado que tienen una implicación muy importante en la responsabilidad de la crisis”.

Por su parte, la secretaria confederal de UGT, Isabel Araque, ha argumentado que el papel del Banco de España en la crisis financiera ha sido "absolutamente decepcionante, carente de previsión". Y ha agregado: "Ha desatendido sus funciones, dedicándose más tiempo a dar lecciones de relaciones laborales que a proteger los intereses de los consumidores financieros y del conjunto de los ciudadanos".

La asociación de Inspectores del Banco de España, que ha cuestionado algunas decisiones de la cúpula durante la crisis, ha convocado una reunión para la próxima semana en la que analizará las palabras de Linde.

Información elaborada por Juan José Mateo, Elsa G. de Blas, Anabel Díez, y Natalia Junquera.