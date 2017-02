Nespresso y Netflix entran en el IPC y salen el brandy y los DVDs

Las cápsulas de café (Nespresso, Dolce Gusto…), los servicios de música y vídeo online (Netflix, HBO…) o los juegos de azar forman cada vez más parte de la vida y del bolsillo de los consumidores. Por eso, han empezado ya a ser tenidos en cuenta para elaborar el Índice de Precios al Consumo (IPC), el indicador de inflación que cada mes elabora el Instituto Nacional de Estadística. En el otro lado, productos cuyo consumo ha caído en desuso como el brandy o los DVDs grabables dejan de ser parte de la cesta.

El pasado 31 de enero, en la nota en la que informaba del dato adelantado de inflación, el INE ya advertía de que el dato había sido elaborado con la nueva base 2016. Hasta entonces, la base que utilizaba el organismo estadístico databa de 2011. La nueva base, decía la nota, incluye "cambios en la composición de la cesta de la compra" con la que se calcula el índice de precios y una "actualización de la estructura de ponderaciones", para "mejorar la representatividad" del indicador.

La cesta de productos que manejaba el INE hasta diciembre de 2016 incluía 489 artículos divididos en distintos grupos (alimentación, transporte, vivienda…). La nueva cesta, según informa el INE, tendrá 479 productos. Unos salen y otros entran y se cambia la ponderación de los productos (el peso de cada uno en la cesta) “para mejorar la representatividad” del indicador.

Por ejemplo, salen productos como el brandy, las vídeocámaras (cuya venta ha ido en descenso por la competencia de los teléfonos móviles) o los DVD grabables. Por el otro lado, entran las cápsulas de café, los servicios en línea de música y vídeo y los juegos de azar. Desde el INE explican que en esta última categoría entrarán los distintos juegos de Loterías y Apuestas del Estado y todos los sorteos de la ONCE. En cuanto a los servicios de vídeo online, entrarán solo los que se pueden contratar de forma independiente, como Netflix, mientras que los que formen parte de un paquete contratado con operadora seguirán entrando en la partida de telefonía, aclaran desde el INE.

Nueva ponderación

La fuente para la selección de los artículos que forman parte de la cesta de la compra para el IPC es la Encuesta de Presupuestos Familiares, también del INE, que proporciona información sobre a qué bienes y servicios destinan su dinero los ciudadanos.

Además de los productos que entran o salen de la cesta, cambia también la ponderación de esos productos (cada cinco años) y de los grupos en los que quedan incluídos dichos productos (anualmente). Por un lado, el INE incorpora la clasificación europea de consumo, “denominada ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose), que consta de 12 grupos (que a su vez se desglosan en 219 subclases, frente a las 126 actuales. Por otro, hay grupos que ganan peso y otros que lo pierden. Por ejemplo, el grupo Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que representaba un 18,74% del valor de la cesta, pasa a suponer el 19,77%. Por el contrario, la partida de Vestido y Calzado, que pesaba un 7,6%, adelgaza hasta el 6,73%. Además de ésta, pierden peso las partidas de Menaje (del 6,14% al 5,88%), Transporte (del 15,6% al 14,67%) y Otros Bienes y Servicios.