El Popular pierde 3.485 millones en 2016 por las provisiones de los inmuebles

El Banco Popular registró unas pérdidas de 3.485,36 millones de euros en 2016, tras destinar 5.692 millones a provisiones para reforzar su balance, devolver a sus clientes lo cobrado de más por las cláusulas suelo y acelerar la desinversión en activos no productivos, según ha informado hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estas pérdidas son las mayores de la historia del Popular y las más importantes en la crisis para una entidad no rescatada. No obstante, el Popular mantiene la solvencia por encima de los mínimos legales. Tiene un capital CET 1 phase in del 12,12%, según su informe.

Todos los márgenes de la cuenta de resultados presentan caídas. Sin embargo, otra de las buenas noticias, según la entidad, es que el beneficio neto sin resultados extraordinarios del negocio comercial, quitando el inmobiliario, asciende a 998 millones.

El consejo de la entidad ha aprobado el relevo del presidente Ángel Ron, al frente del banco desde 2004, que será sustituido por Emilio Saracho, procedente de JPMorgan. Este cambio llegó tras fuertes divergencias públicas entre los principales accionistas del Popular, que obligó al Banco de España a participar en algunas decisiones.

En la nota la entidad admite que los resultados "son inferiores a los inicialmente previstos, ya que se han visto afectados por elementos no recurrentes como la reestructuración de la cartera Alco, que ha supuesto un coste de 107 millones; el plan de ajuste, que ha alcanzado los 370 millones; 229 millones correspondientes a las provisiones por las cláusulas suelo; el descenso en la rentabilidad de Targobank y el deterioro en su fondo de comercio, que han tenido un impacto de 240 millones; y 4.200 millones por las mayores provisiones de crédito e inmuebles.

El banco ha vendido por primera vez carteras por valor de 621 millones, fundamentalmente, de crédito dudoso. Las ventas de inmuebles alcanzan los 2.024 millones, con un incremento del 8% en las ventas minoristas.