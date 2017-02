Hacienda espera que la recaudación alcance en 2017 el máximo histórico

El Ministerio de Hacienda está trabajando en el decreto para aprobar el nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas y la subida de hidrocarburos. La norma incluirá las medidas para castigar fiscalmente a las grandes empresas morosas con las pymes.

Desde el ministerio apenas dan detalles sobre cómo será el nuevo impuesto de bebidas azucaradas con el que el Ejecutivo espera recaudar unos 200 millones de euros. Explican que no tiene una intención recaudatoria si no que se establecerá para incentivar a la población a reducir la ingesta de azúcar, cuyo consumo elevado es dañina para la salud. Hacienda adelantó que el impuesto gravará las bebidas con un alto contenido en azúcar, afectará las bebidas carbohidratadas y a las bajas en calorías como la Coca Cola Zero y similares, según explicaron desde el ministerio hace unas semanas. Los fabricantes de refrescos están presionando para reducir el impacto del impuesto.

Respecto al impuesto sobre hidrocarburos, el Ejecutivo planea un gravamen adicional sobre los combustibles aunque aún se desconocen los detalles. El ministro Montoro avanzó el miércoles que pretende modificar la fiscalidad de los automóviles para "favorecer coches más innovadores, seguros y menos contaminantes". No está claro cuánto dinero espera ingresar el Gobierno con este nuevo tributo pero en el plan presupuestario enviado a Bruselas reflejó que establecería un nuevo impuesto medioambiental para recaudar 500 millones más.