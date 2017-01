Los fondos de pensiones, un ahorro todavía caro

C. H.

Los fondos de pensiones privados no arrancan en España: el ahorro acumulado es un tercio del de Europa. A finales de 2014, el Gobierno atacó al sector reduciendo por ley el máximo a cobrar por la gestión, situándolo en el 1,5% para potenciar estos productos. La comisión media bajó al 1,14% en 2015 frente al 1,28% que registró en 2014. Sin embargo, todavía hoy las comisiones de los fondos de pensiones son más caras que las de los fondos de inversión en la gestión de productos de renta fija, donde se acumula el 80% del patrimonio, y los que menos dedicación exigen. La Dirección General de Seguros pide más transparencia al sector "lo que redundará en comisiones más bajas", apunta Flavia Rodríguez-Ponga, directora general.

En octubre de 2014, el Ministerio de Economía limitó las comisiones máximas de los fondos de pensiones. El mensaje fue claro: no eran justificables las altas tarifas que se aplicaban porque restan rentabilidad y frenan el crecimiento del ahorro en estos productos. El Ejecutivo pretende, hasta ahora sin éxito, impulsar estos productos para que sean un complemento de las pensiones públicas. Este objetivo también lo tienen las aseguradoras y los bancos, empezando por los más grandes, Mapfre y CaixaBank. El sector privado ha entrado en la polémica sobre la sostenibilidad del sistema público y pide una regulación que combine las pensiones privadas con las del Estado, dentro de los debates del Pacto de Toledo.

Comisiones más caras

Sin embargo, en el sector financiero se acusa a la mayoría de las gestoras de pensiones de cobrar aún altas tarifas si se comparan con los fondos de inversión. Fernando Luque, editor de Morningstar España, la firma más importante de calificación y análisis de fondos, apunta: "Las comisiones de los fondos de pensiones son más caras que los fondos de inversión sobre todo en las categorías de bajo riesgo (renta fija, activos monetarios, mixtos defensivos)... donde, por cierto, están el 80% de los partícipes".

Como puede verse en las tablas adjuntas, en las cinco primeras categorías, (que aglutinan inversiones en renta fija) las comisiones de las pensiones siempre son superiores a las de los fondos de inversión. En algunos casos, como las pensiones en activos "monetarios" (los que invierten en activos a muy corto plazo) y los de "renta fija a corto plazo", la tasa es casi el doble. Una prueba irrefutable es que los 10 fondos de pensiones con más clientes en España tienen las comisiones máximas permitidas.

Hasta ahora, según Luque, la rebaja de comisiones del sector se debe "a la decisión del Gobierno, no a la competencia interna en el sector. La reducción legal se ha hecho sin tener en cuenta las características de los productos. No es lo mismo que un plan de pensiones de renta variable cobre un 1,5%, que es aceptable, que aplicar esa tarifa a un plan de renta fija. El resultado es que planes de pensiones más conservadores son más caros que los fondos; sin embargo, en los de renta variable ocurre lo contrario".

Estos altos precios están relacionados con la falta de transparencia informativa. Para la mayoría de los partícipes en pensiones privadas no es una tarea fácil conocer la comisión de gestión con la información que recibe en su domicilio. Y la consecuencia de este desconocimiento es la escasa movilidad del ahorro. El cambio de fondos de pensiones de una entidad a otra solo supone el 8% del patrimonio, pese a que realizan activas campañas comerciales, sobre todo a fin de año. Ángel Martínez-Aldama, presidente de la patronal Inverco, no cree que los clientes estén cautivos. "Los partícipes cada vez se fijan más en la rentabilidad. Las gestoras que no ofrezcan resultados, con el tiempo verán cómo pierden patrimonio", apunta.

Piden más transparencia

Para Fernando Luque una mejoría clave sería que se publicaran "los costes totales de los planes de pensiones, que incluye todo lo que se repercute directamente al partícipe. Desde luego, Seguros haría bien en fijarse en la CNMV en ese aspecto".

La propia Flavia Rodríguez-Ponga, máxima responsable de la Dirección General de Seguros, recoge este guante. En declaraciones a EL PAÍS, afirma: "Estamos a favor de que se incremente la transparencia y la competencia en el sector, algo que redundará en comisiones más bajas". Y añade: "Estamos abiertos a la reflexión sobre mejoras en la gestión de las pensiones privadas. Es positivo compararse con la industria de los fondos de inversión, muy avanzada en transparencia".

No obstante, la responsable de este organismo dependiente del Ministerio de Economía, apunta que "el papel del Gobierno ha sido clave y se ha demostrado en la bajada de las comisiones de gestión medias ponderadas, con un ahorro de costes del 59% para los partícipes en fondos de pensiones privados en 2015".

Desde Morningstar insisten en que "sería deseable una mayor competencia en el mundo de los planes de pensiones, algo similar a lo que ocurre con los fondos de inversión. Eso mejoraría la gestión de los productos, y creo que poco a poco vamos en ese sentido".