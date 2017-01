Luis de Guindos: “El núcleo de la reforma laboral no se puede modificar”

"Derogar la reforma laboral sería el mayor error de política económica que podría darse en España". Así de rotundo se ha mostrado el ministro de Economía e Industria, Luis de Guindos, en una entrevista que esta mañana ha emitido la Cadena SER. "La reforma laboral está generando mucho empleo y en estos momentos, aunque hemos creado un millón y medio de puestos de trabajo, nos queda por crear otro millón y medio. Derogar la reforma laboral sería una señal muy negativa", ha defendido.

Ante la pregunta de si el Ejecutivo está dispuesto a cambiar la legislación laboral para conseguir un pacto en los Presupuestos, ha señalado que está "convencido" de que la Comisión Europea pondría bastantes reparos a una modificación y que a los inversores, en su opinión, tampoco les gustaría. "Todo se puede perfeccionar, pero hay un núcleo duro de la reforma laboral que no se puede modificar. Todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, que está funcionando muy bien y está detrás de la mejora de la competitividad de la economía española, sería un error tocarlo", ha insistido. "El Gobierno tiene muy claro que el núcleo central de la reforma laboral no se toca".

Aun así, el ministro se ha mostrado confiado en que habrá acuerdo para sacar adelante los Presupuestos. Ha expresado que le gustaría lograr un pacto con el PSOE. Si no, buscarán otros apoyos políticos con Ciudadanos, Coalición Canaria y el PNV. "Le doy una probabilidad del 90% de que va a haber Presupuestos. Y espero que haya negociación y que haya acuerdos con el Partido Socialista", ha señalado.

En un repaso a la actualidad económica, Guindos ha aventurado que este año es probable que los sueldos suban —"por el ciclo" económico—, que la inflación se quede en el entorno del 1% y que la economía siga creciendo. Este 2016, ha adelantado, cree que la economía ha crecido por encima del año pasado (cuando el PIB subió el 3,2%). "Yo creo que en estos momentos la estimación que nosotros tenemos es que el crecimiento puede haber sido superior en 2016 que en 2015, lo cual es curioso porque en 2016 hemos estado la mayoría del tiempo con un Gobierno en funciones", ha explicado.

Trump y el 'Brexit'

En la entrevista han recordado al ministro que hace justo un año, cuando también fue entrevistado en la misma emisora, la conversación tenía tono de despedida porque Guindos aseguraba que no pensaba continuar cuando el Gobierno cambiara. "Evidentemente, a mí el presidente del Gobierno me pidió que continuara y es difícil decirle que no al presidente del Gobierno. Eso fue lo que pasó", ha explicado.

También ha repasado las cuestiones más importantes del panorama económico internacional. Sobre Donald Trump y su llegada a la Casa Blanca, Guindos ha asegurado que no cree "que sea un peligro" y que España y estados Unidos deben llevarse bien. "A mí lo que más me preocupa fundamentalmente es lo que sería una vuelta al proteccionismo, que en última instancia lo que hace es recoger tendencias nacionalistas y sería una muy mala noticia para la economía mundial. Eso es lo que más me preocupa", ha apuntado.

En cuanto al Brexit, ha reconocido que la negociación con Reino Unido "va a ser muy compleja" y que para España es una mala noticia que ese país abandone la UE. ¿Podrá España reemplazar a la City y atraer inversores nuevos? Yo creo que Madrid tiene posibilidades, aunque yo no veo que se vuelva a generar una City en el continente. Creo que lo que va a haber es una dispersión entre diferentes plazas y habrá también una especialización", ha reconocido.