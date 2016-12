El Banco de España se dividió al dejar a las cajas de Bankia saltarse la norma contable

El artículo 38. c)

A finales del pasado mes de julio, seis funcionarios del Banco de España sostuvieron, al declarar en calidad de testigos, la absoluta legalidad del cargo en reservas de las pérdidas de cada una de las siete cajas, decisión que el informe del Departamento de Instituciones Financieras- Dirección de Regulación, atribuye a “razones supervisoras” y no legales.

El 27 de julio de 2016, durante la declaración del jefe de grupo de inspección en BFA-Bankia, el juez Andreu inquirió a Pedro Comín, jefe de grupo de inspección BFA-Bankia, y actual director general adjunto de Supervisión del Banco de España, sobre la prohibición del Código de Comercio de registrar pérdidas fuera de la cuenta de resultados.

He aquí el intercambio:

-Juez: Ha dicho que hubo una nota de [la Dirección General de] Regulación.

-Comín: Sí porque el responsable de emitir interpretaciones sobre la aplicación de las normas no es [la Dirección General de Supervisión].

-Juez: Pero, ¿era una interpretación o la nota sugería que no se aplicara el artículo 38 del Código de Comercio?

-Comín: No. Perdón por no conocerme el artículo 38 del Código de Comercio. Es que no sé lo que dice, perdone.

El artículo 38. c) termina así: “En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro en el valor de los activos, tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida”.