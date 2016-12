La clase media china jubila los fideos instantáneos

Están en todos los supermercados. Su particular olor impregna los trenes, las residencias de estudiantes y los dormitorios de trabajadores migrantes en China. Pero cada vez menos. Víctima del profundo cambio socioeconómico del país, los fideos instantáneos viven su particular ocaso en el menú de la creciente clase media china. La misma vitalidad económica que aupó este producto como un símbolo de desarrollo ejerce ahora de verdugo: los chinos quieren comer más variado y saludable, y los fideos instantáneos ya no satisfacen el paladar de los ciudadanos ni en lo uno ni en lo otro.